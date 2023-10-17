https://sputnik-georgia.ru/20231017/prezident-gruzii-demonstrativno-narushila-zakon--premer-o-reshenii-konstitutsionnogo-suda-283359893.html

Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда

Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии подтвердил, что президент Саломе Зурабишвили грубо, демонстративно, неоднократно нарушила основаной закон... 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T14:21+0400

2023-10-17T14:21+0400

2023-10-17T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии подтвердил, что президент Саломе Зурабишвили грубо, демонстративно, неоднократно нарушила основаной закон страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. При этом глава грузинского правительства назвал печальным фактом решение Конституционного суда."К сожалению, подтвердилось, что глава нашего государства, страны, госпожа Саломе подтверждено является нарушительницей Конституции. Это, безусловно, меня, как премьер-министра и рядового гражданина этой страны, действительно не радует. Я не хочу, чтобы президент моей страны был нарушителем Конституции или нарушителем любого другого закона", – отметил Гарибашвили. По словам премьера, решение, принятое Конституционным судом, не будет пересмотрено. Как отметил Гарибашвили, последующая процедура пройдет уже в законодательном органе страны. "Мы с самого начала сказали, что знали, что у нас нет достаточно голосов. Но мы, представители власти, члены парламенты, законодатели должны быть теми, кто дает пример", – отметил премьер. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Мы должны напомнить президенту и всем, что в этой стране закончилось время, когда президент считал, что стоит выше закона, выше Конституции, отметил Гарибашвили. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Судебное разбирательство длилось три дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента