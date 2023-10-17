https://sputnik-georgia.ru/20231017/prezident-gruzii-nakhoditsya-vne-konstitutsionnogo-prostranstva--deputat-283353432.html
Президент Грузии находится вне конституционного пространства – депутат
Президент Грузии находится вне конституционного пространства – депутат
Конституционный суд Грузии накануне подтвердил, что президент Саломе Зурабишвили нарушила главный закон страны 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T12:32+0400
2023-10-17T12:32+0400
2023-10-17T12:32+0400
политика
грузия
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саломе зурабишвили
ираклий кадагишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
конституционный суд грузии
конституция грузии
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении после решения Конституционного суда еще раз подтвердила, что как глава государства она полностью находится вне конституционного пространства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Во время своего выступления накануне Зурабишвили заявила, что как Конституционному суду, так и судьям, подписавшим заключение, должно быть стыдно. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституционный суд грузии, конституция грузии
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кадагишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституционный суд грузии, конституция грузии
Президент Грузии находится вне конституционного пространства – депутат
Конституционный суд Грузии накануне подтвердил, что президент Саломе Зурабишвили нарушила главный закон страны
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении после решения Конституционного суда еще раз подтвердила, что как глава государства она полностью находится вне конституционного пространства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Во время своего выступления накануне Зурабишвили заявила, что как Конституционному суду, так и судьям, подписавшим заключение, должно быть стыдно.
"В своем выступлении Зурабишвили еще раз подтвердила, что как президент она полностью находится вне конституционного пространства... Она подвергает буллингу судьей, принявших это решение. Это заявление человека, принесенного в жертву необоснованным амбициям, который больше не признает ни Конституцию, ни государство", – заявил Кадагишвили.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.
Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.