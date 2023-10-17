https://sputnik-georgia.ru/20231017/prezident-gruzii-nakhoditsya-vne-konstitutsionnogo-prostranstva--deputat-283353432.html

Президент Грузии находится вне конституционного пространства – депутат

Президент Грузии находится вне конституционного пространства – депутат

Конституционный суд Грузии накануне подтвердил, что президент Саломе Зурабишвили нарушила главный закон страны 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T12:32+0400

2023-10-17T12:32+0400

2023-10-17T12:32+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении после решения Конституционного суда еще раз подтвердила, что как глава государства она полностью находится вне конституционного пространства, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Во время своего выступления накануне Зурабишвили заявила, что как Конституционному суду, так и судьям, подписавшим заключение, должно быть стыдно. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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