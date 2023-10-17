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Сколько пассажиров обслужили аэропорты Грузии – данные МВД

Сколько пассажиров обслужили аэропорты Грузии – данные МВД

В течение трех кварталов текущего года число пассажиров в Кутаисском международном аэропорту удвоилось по сравнению с январем-сентябрем 2022 года 17.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Аэропорты Грузии приняли 4,5 миллиона пассажиров в январе-сентябре 2023 года, что примерно на 36% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года, и на 9,7% больше 2019-го, периода до пандемии COVID-19, сообщается на сайте МВД. По данным МВД, более половины пассажиров (2,8 миллиона человек) принял Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, что на 28% больше по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. Лишь в третьем квартале столичный аэропорт посетили 1,2 миллиона пассажиров, из них в страну въехали 586,1 тысячи, а выехали 608,9 тысячи человек. Также, в течение трех кварталов текущего года число пассажиров в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели удвоилось по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составило 1,2 миллиона человек. Пассажиропоток в аэропортах Батуми и Кутаиси рекордно вырастет – вице-премьер >>За отчетный период Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели принял 515,2 тысячи пассажиров, на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Кроме того, наибольшее количество пассажиров (280,2 тысячи из них) аэропорт принял в июле-сентябре 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, кутаисский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, мвд грузии