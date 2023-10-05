https://sputnik-georgia.ru/20231005/passazhiropotok-v-aeroportakh-batumi-i-kutaisi-rekordno-vyrastet--vitse-premer-282985110.html
Пассажиропоток в аэропортах Батуми и Кутаиси рекордно вырастет – вице-премьер
Пассажиропоток в аэропортах Батуми и Кутаиси рекордно вырастет – вице-премьер
Премьер Грузии ранее заявил о намерении превратить страну в авиационный хаб 05.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-05T14:12+0400
2023-10-05T14:12+0400
2023-10-05T14:12+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Международные аэропорты в Кутаиси и Батуми обслужат рекордное количество пассажиров в 2023 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Как заявил Давиташвили, в связи с ростом пассажиропотока и авиарейсов для Грузии очень важно развивать как международные, так и внутренние аэропорты. Министр отметил, что в конце сентября текущего года Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели принял миллионного пассажира, что за год является прецедентом для аэропорта Кутаиси. По информации Давиташвили, в 2022 году по сравнению с допандемийным 2019 годом уровень восстановления пассажиропотока в аэропортах Грузии составил 85%, а уровень восстановления рейсов – 88%. Развитие аэропортов Министр напомнил о нескольких важных решениях правительства, направленных на развитие грузинской авиации. В частности, летом текущего года премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства>>Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат>>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Также, по словам Давиташвили, планируется реконструкция аэропорта Телави в регионе Кахети – строительство нового пассажирского терминала, рассчитанного на 50 тысяч пассажиров, и навигационной башни. Проект направлен на расширение географии местных рейсов, стимулирование внутренних рейсов и туризма. Для его реализации выделено 25 миллионов лари (9,3 миллиона долларов). Новый аэропорт появится на востоке Грузии>>А в международном аэропорту Кутаиси планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 километра за полтора года, что будет способствовать повышению потенциала аэропорта, а также развитию грузовых авиаперевозок в стране. Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, тбилиси, кутаиси, батуми, ираклий гарибашвили, кутаисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, тбилиси, кутаиси, батуми, ираклий гарибашвили, кутаисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт
Пассажиропоток в аэропортах Батуми и Кутаиси рекордно вырастет – вице-премьер
Премьер Грузии ранее заявил о намерении превратить страну в авиационный хаб
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Международные аэропорты в Кутаиси и Батуми обслужат рекордное количество пассажиров в 2023 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Как заявил Давиташвили, в связи с ростом пассажиропотока и авиарейсов для Грузии очень важно развивать как международные, так и внутренние аэропорты.
"По прогнозным данным на 2023 год, Кутаисский международный аэропорт в этом году обслужит рекордное количество пассажиров – более 1,5 миллиона пассажиров. Ожидается также, что в 2023 году Батумский международный аэропорт обслужит рекордное количество пассажиров, количество которых достигнет 750 тысяч", – заявил Давиташвили.
Министр отметил, что в конце сентября текущего года Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели принял миллионного пассажира, что за год является прецедентом для аэропорта Кутаиси.
По информации Давиташвили, в 2022 году по сравнению с допандемийным 2019 годом уровень восстановления пассажиропотока в аэропортах Грузии составил 85%, а уровень восстановления рейсов – 88%.
Развитие аэропортов
Министр напомнил о нескольких важных решениях правительства, направленных на развитие грузинской авиации.
В частности, летом текущего года премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб.
Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани.
Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна.
Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации.
Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году.
На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси.
Также, по словам Давиташвили, планируется реконструкция аэропорта Телави в регионе Кахети – строительство нового пассажирского терминала, рассчитанного на 50 тысяч пассажиров, и навигационной башни.
Проект направлен на расширение географии местных рейсов, стимулирование внутренних рейсов и туризма. Для его реализации выделено 25 миллионов лари (9,3 миллиона долларов).
А в международном аэропорту Кутаиси планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 километра за полтора года, что будет способствовать повышению потенциала аэропорта, а также развитию грузовых авиаперевозок в стране.
Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности.