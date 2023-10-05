https://sputnik-georgia.ru/20231005/passazhiropotok-v-aeroportakh-batumi-i-kutaisi-rekordno-vyrastet--vitse-premer-282985110.html

Пассажиропоток в аэропортах Батуми и Кутаиси рекордно вырастет – вице-премьер

Пассажиропоток в аэропортах Батуми и Кутаиси рекордно вырастет – вице-премьер

Премьер Грузии ранее заявил о намерении превратить страну в авиационный хаб 05.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-05T14:12+0400

2023-10-05T14:12+0400

2023-10-05T14:12+0400

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батумский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Международные аэропорты в Кутаиси и Батуми обслужат рекордное количество пассажиров в 2023 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Как заявил Давиташвили, в связи с ростом пассажиропотока и авиарейсов для Грузии очень важно развивать как международные, так и внутренние аэропорты. Министр отметил, что в конце сентября текущего года Кутаисский международный аэропорт им. Давида Агмашенебели принял миллионного пассажира, что за год является прецедентом для аэропорта Кутаиси. По информации Давиташвили, в 2022 году по сравнению с допандемийным 2019 годом уровень восстановления пассажиропотока в аэропортах Грузии составил 85%, а уровень восстановления рейсов – 88%. Развитие аэропортов Министр напомнил о нескольких важных решениях правительства, направленных на развитие грузинской авиации. В частности, летом текущего года премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил об амбициозных планах по превращению Грузии в авиационный хаб. Правительство рассматривает два варианта – расширение существующего Тбилисского международного аэропорта и строительство нового на территории бывшего аэродрома Вазиани. Кто будет владельцем нового аэропорта в Тбилиси? Позиция правительства>>Как ранее заявили в правительстве, необходимость строительства нового аэропорта с большей пропускной способностью возникла на фоне растущего пассажиропотока в аэропорту Тбилиси, у которого нет возможности расширения в том объеме, в котором нуждается страна. Правительство хочет развивать такой аэропорт, который будет способствовать развитию грузовых авиаперевозок вслед за развитием пассажирской авиации. Речь идет о строительстве на территории Вазиани нового, современного аэропорта международного класса. В данное время идет подбор ведущих, лучших архитекторов и групп, а также компаний, чтобы начать работы в 2024 году. Строительство нового аэропорта в Вазиани улучшит безопасность Грузии – депутат>>На данный момент строительство нового международного аэропорта около Тбилиси ограничено существующим соглашением правительства с компанией TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. Договор действует до 2027 года, он ограничивает осуществление международных рейсов в радиусе 200 километров близ аэропорта Тбилиси. Также, по словам Давиташвили, планируется реконструкция аэропорта Телави в регионе Кахети – строительство нового пассажирского терминала, рассчитанного на 50 тысяч пассажиров, и навигационной башни. Проект направлен на расширение географии местных рейсов, стимулирование внутренних рейсов и туризма. Для его реализации выделено 25 миллионов лари (9,3 миллиона долларов). Новый аэропорт появится на востоке Грузии>>А в международном аэропорту Кутаиси планируется строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 километра за полтора года, что будет способствовать повышению потенциала аэропорта, а также развитию грузовых авиаперевозок в стране. Государство инвестирует в Кутаисский международный аэропорт 85 миллионов лари (более $30 млн), чтобы он мог полноценно выполнять свои функции и обязанности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, тбилиси, кутаиси, батуми, ираклий гарибашвили, кутаисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, тбилисский международный аэропорт