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Суд принял единственно верное решение по делу президента – глава Конституционного суда

Суд принял единственно верное решение по делу президента – глава Конституционного суда

Решение суда было вне политики и эмоций, подчеркнул Терава 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T11:29+0400

2023-10-17T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Конституционный суд, который установил нарушение президентом страны Саломе Зурабишвили главного закона страны, принял единственно верное решение с правовой точки зрения, заявил председатель Конституционного суда Мераб Терава. Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. Решение было принято шестью голосами против трех, что абсолютно демократично, отметил глава Конституционного суда. "Нам не нужно ничье давление, мы не учитываем ничье мнение. Мы принимаем решение только исходя из того, является ли оно конституционным или нет", – подчеркнул Турава. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Судебное разбирательство длилось три дня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, sputnik, нато