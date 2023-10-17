https://sputnik-georgia.ru/20231017/tbilisi-i-minvody-svyazhet-pryamoy-aviareys-s-19-oktyabrya-283375209.html

Тбилиси и Минводы свяжет прямой авиарейс с 19 октября

Тбилиси и Минводы свяжет прямой авиарейс с 19 октября

Прямые рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Прямые авиарейсы в Тбилиси появятся в аэропорту "Минеральные воды" с 19 октября, сообщается на сайте аэропорта. Перевозки обеспечит российская авиакомпания Azimuth, которая уже связывает Москву и Тбилиси прямыми рейсами, а также планирует связать города Грузии с Сочи. Авиабилеты в одном направлении доступны от 58 евро без учета дополнительно взимаемых сборов. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Авиакомпания Azimuth свяжет Тбилиси и Батуми с Москвой, Минводами и Сочи >>Агентство гражданской авиации Грузии ранее заявило, что полеты между странами и впредь будут выполняться лишь авиакопаниями, которые не находятся в "черном списке" ЕС. Полеты также не будут осуществляться на самолетах, которым производители воздушных судов прекратили техническую поддержку, а это означает ограничение доступа к технической и летной документации, а также предоставления запчастей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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