https://sputnik-georgia.ru/20231017/vlasti-gruzii-delayut-vse-chtoby-trud-veteranov-byl-otsenen--premer-283361169.html

Власти Грузии делают все, чтобы труд ветеранов был оценен – премьер

Власти Грузии делают все, чтобы труд ветеранов был оценен – премьер

По словам премьера, статус ветерана – это самый почетный статус в грузинском обществе 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T15:24+0400

2023-10-17T15:24+0400

2023-10-17T15:24+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

ираклий гарибашвили

государственная служба по делам ветеранов

абхазия

ветераны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/09/251682969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c881d6236e0b053dcc7b95a5b1a86ce0.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Власти Грузии делают все, чтобы труд ветеранов был оценен должным образом, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, выступая на церемонии, посвященной Дню ветерана. День ветерана в Грузии отмечают с 17 октября 2014 года. Традиция праздника зародилась на основании закона, утвержденного парламентом Грузии "О ветеранах войны и вооруженных сил Грузии". По словам премьера, статус ветерана – это самый почетный статус в грузинском обществе."Это статус, главная ценность которого в том, что ветеран – это защитник Родины, который защищал и защищает нашу страну", – заявил премьер. По словам премьера, правительство выделяет 125 миллионов лари (порядка 47 миллионов долларов) в год на финансирование страховки для ветеранов. "Сегодня мы можем с гордостью сказать, что государство тратит 125 млн лари на финансирование страхования всех ветеранов. Кроме того, около 40 миллионов лари тратятся на ежемесячные выплаты ветеранам. На различные услуги потрачено около 25 миллионов лари. Хочу также отметить, что по решению нашего правительства семьям наших героев, погибшим на войне, была присуждена компенсация в размере тысячи лари", – заявил Гарибашвили. "Спасибо за верное служение" – премьер Грузии поздравил Службу госохраны с праздником>>По словам премьера, выдача ежемесячного пособия семьям погибших ветеранов – это символическое выражение признательности. Как отметил директор Государственной службы по делам ветеранов Коба Кобаладзе, с этого учебного года началось финансирование обучения детей ветеранов в вузах. "Премьер не озвучил одно из последних решений наших властей – это полное финансирование обучения в вузах детей наших ветеранов. Это зародило огромную надежду в каждом из них", – сказал Кобаладзе. По данным за 2022 года, в Грузии статус ветерана имеют 66 479 человек – это и ветераны Второй мировой войны, и ветераны конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, возникших после распада СССР. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

абхазия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий гарибашвили, государственная служба по делам ветеранов, абхазия, ветераны