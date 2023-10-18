https://sputnik-georgia.ru/20231018/impichment-prezidenta-gruzii-provalilsya---zurabishvili-ostaetsya-na-svoem-postu-283407573.html

Импичмент президента Грузии провалился – Зурабишвили остается на своем посту

Импичмент президента Грузии провалился – Зурабишвили остается на своем посту

Это была первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента страны 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T16:43+0400

2023-10-18T16:43+0400

2023-10-18T17:06+0400

саломе зурабишвили

парламент грузии

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

импичмент

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282964913_0:112:2048:1264_1920x0_80_0_0_dc38763ab3bf72fc761058bbb9adb908.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили поддержали лишь 86 депутатов парламента вместо минимально необходимых 100, соответственно, Саломе Зурабишвили сохранила за собой пост.Против проголосовал один депутат.Конституционный суд Грузии 16 октября подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

саломе зурабишвили , парламент грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент, политика