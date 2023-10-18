https://sputnik-georgia.ru/20231018/impichment-prezidentu-gruzii-obsuzhdenie-v-parlamente-proydet-bez-predstaviteley-dipkorpusa-283393127.html
Импичмент президенту Грузии: обсуждение в парламенте пройдет без представителей дипкорпуса
Импичмент президенту Грузии: обсуждение в парламенте пройдет без представителей дипкорпуса
Это будет первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T10:48+0400
2023-10-18T10:48+0400
2023-10-18T11:28+0400
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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
саломе зурабишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
парламент грузии
дипотношения
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Парламент Грузии отказался приглашать представителей президента и дипломатического корпуса на обсуждение вопроса об импичменте Саломе Зурабишвили, говорится в заявлении администрации главы государства. Рассмотрение вопроса импичмента президента Грузии начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Это будет первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента страны. В парламенте будет ограничен вход для посетителей, для представителей СМИ вход будет свободным. Вместе с тем администрация президента выразила протест в связи с тем, что парламент намерен провести столь важный процесс в обычном формате. Поводом для импичмента является решение Конституционного суда о нарушении президентом страны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии во время осуществления зарубежных визитов в августе и сентябре 2023 года. Инициатором импичмента выступает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа" 85 голосов. Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда >>Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента. На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента. Против импичмента выступают фракция "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Еврооптимисты", "За Грузию" и "Реформер". На данный момент неизвестна позиция политических групп "Гирчи" и "Свобода", а также большинства независимых депутатов. Сама президент придет на заседание по своему импичменту. Ранее она призвала оппозицию не принимать участия в голосовании. Процедура голосования по импичменту будет тайной, и имена депутатов, проголосовавших за отстранение Зурабишвили с должности, будут неизвестны после голосования. До процедуры голосования депутатам предоставят решение Конституционного суда и проект постановления парламента, после чего политические группы получат возможность зафиксировать свою позицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, дипотношения
новости, грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, дипотношения
Импичмент президенту Грузии: обсуждение в парламенте пройдет без представителей дипкорпуса
10:48 18.10.2023 (обновлено: 11:28 18.10.2023)
Это будет первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Парламент Грузии отказался приглашать представителей президента и дипломатического корпуса на обсуждение вопроса об импичменте Саломе Зурабишвили, говорится в заявлении администрации главы государства.
Рассмотрение вопроса импичмента президента Грузии начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Это будет первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента страны. В парламенте будет ограничен вход для посетителей, для представителей СМИ вход будет свободным.
"Несмотря на требование администрации президента, парламент отказался пригласить на заседание во время обсуждения вопроса импичмента представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и представителей президента в Конституционном суде", – говорится в сообщении.
Вместе с тем администрация президента выразила протест в связи с тем, что парламент намерен провести столь важный процесс в обычном формате.
Поводом для импичмента является решение Конституционного суда о нарушении президентом страны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии во время осуществления зарубежных визитов в августе и сентябре 2023 года.
Инициатором импичмента выступает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа" 85 голосов.
Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента.
На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента.
Против импичмента выступают фракция "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Еврооптимисты", "За Грузию" и "Реформер". На данный момент неизвестна позиция политических групп "Гирчи" и "Свобода", а также большинства независимых депутатов.
Сама президент придет на заседание по своему импичменту. Ранее она призвала оппозицию не принимать участия в голосовании.
Процедура голосования по импичменту будет тайной, и имена депутатов, проголосовавших за отстранение Зурабишвили с должности, будут неизвестны после голосования.
До процедуры голосования депутатам предоставят решение Конституционного суда и проект постановления парламента, после чего политические группы получат возможность зафиксировать свою позицию.