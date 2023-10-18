https://sputnik-georgia.ru/20231018/impichment-prezidentu-gruzii-obsuzhdenie-v-parlamente-proydet-bez-predstaviteley-dipkorpusa-283393127.html

Импичмент президенту Грузии: обсуждение в парламенте пройдет без представителей дипкорпуса

Импичмент президенту Грузии: обсуждение в парламенте пройдет без представителей дипкорпуса

Это будет первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T10:48+0400

2023-10-18T10:48+0400

2023-10-18T11:28+0400

новости

грузия

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламент грузии

дипотношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250444037_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d2687908fde0534fee125d4cec178024.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Парламент Грузии отказался приглашать представителей президента и дипломатического корпуса на обсуждение вопроса об импичменте Саломе Зурабишвили, говорится в заявлении администрации главы государства. Рассмотрение вопроса импичмента президента Грузии начнется в 12:00 по тбилисскому времени. Это будет первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента страны. В парламенте будет ограничен вход для посетителей, для представителей СМИ вход будет свободным. Вместе с тем администрация президента выразила протест в связи с тем, что парламент намерен провести столь важный процесс в обычном формате. Поводом для импичмента является решение Конституционного суда о нарушении президентом страны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии во время осуществления зарубежных визитов в августе и сентябре 2023 года. Инициатором импичмента выступает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа" 85 голосов. Президент Грузии не собирается уходить в отставку, несмотря на решение суда >>Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента. На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента. Против импичмента выступают фракция "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Еврооптимисты", "За Грузию" и "Реформер". На данный момент неизвестна позиция политических групп "Гирчи" и "Свобода", а также большинства независимых депутатов. Сама президент придет на заседание по своему импичменту. Ранее она призвала оппозицию не принимать участия в голосовании. Процедура голосования по импичменту будет тайной, и имена депутатов, проголосовавших за отстранение Зурабишвили с должности, будут неизвестны после голосования. До процедуры голосования депутатам предоставят решение Конституционного суда и проект постановления парламента, после чего политические группы получат возможность зафиксировать свою позицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, парламент грузии, дипотношения