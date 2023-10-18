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Импорт газа из Азербайджана в Грузию сократился
Импорт газа из Азербайджана в Грузию сократился
За девять месяцев 2023 года общий объем экспортируемого из Азербайджана природного газа составил 17,8 млрд кубометров 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T07:32+0400
2023-10-18T07:32+0400
2023-10-18T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Азербайджан экспортировал в Грузию 1,7 миллиарда кубометров газа в январе-сентябре 2023 года, что на 10,5% меньше по сравнению с аналогичными данными 2022 года, говорится в сообщении на сайте министерства энергетики Азербайджана. В январе-сентябре 2022 года в Грузию было импортировано 1,9 миллиарда кубометров газа. Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" пока не обнародовала данные за девять месяцев 2023 года по импорту газа. Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ главы регулятора >>По данным за восемь месяцев текущего года, Грузия закупила природного газа на сумму 293 миллиона долларов, что на 14,5% больше, чем за отчетный период 2022 года. Стоимость газа, импортируемого из России, выросла на 150%. В частности, в январе-августе текущего года было закуплено природного газа на сумму более 84,1 миллиона долларов. Импорт газа из Азербайджана составил почти 209 миллионов долларов, на 6% меньше, чем в 2022 году. По информации министерства энергетики Азербайджана, за девять месяцев 2023 года общий объем экспортируемого природного газа составил 17,8 млрд кубометров, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Европы пришлось 8,6 миллиарда кубометров, на Турцию – 7,5 млрд кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, азербайджан, новости, экономика, газ, грузино-азербайджанские отношения
грузия, азербайджан, новости, экономика, газ, грузино-азербайджанские отношения
Импорт газа из Азербайджана в Грузию сократился
За девять месяцев 2023 года общий объем экспортируемого из Азербайджана природного газа составил 17,8 млрд кубометров
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Азербайджан экспортировал в Грузию 1,7 миллиарда кубометров газа в январе-сентябре 2023 года, что на 10,5% меньше по сравнению с аналогичными данными 2022 года, говорится в сообщении на сайте министерства энергетики Азербайджана.
В январе-сентябре 2022 года в Грузию было импортировано 1,9 миллиарда кубометров газа.
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" пока не обнародовала данные за девять месяцев 2023 года по импорту газа.
По данным за восемь месяцев текущего года, Грузия закупила природного газа на сумму 293 миллиона долларов, что на 14,5% больше, чем за отчетный период 2022 года. Стоимость газа, импортируемого из России, выросла на 150%.
В частности, в январе-августе текущего года было закуплено природного газа на сумму более 84,1 миллиона долларов. Импорт газа из Азербайджана составил почти 209 миллионов долларов, на 6% меньше, чем в 2022 году.
По информации министерства энергетики Азербайджана, за девять месяцев 2023 года общий объем экспортируемого природного газа составил 17,8 млрд кубометров, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Европы пришлось 8,6 миллиарда кубометров, на Турцию – 7,5 млрд кубометров.