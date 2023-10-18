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Импорт газа из Азербайджана в Грузию сократился

Импорт газа из Азербайджана в Грузию сократился

За девять месяцев 2023 года общий объем экспортируемого из Азербайджана природного газа составил 17,8 млрд кубометров 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T07:32+0400

2023-10-18T07:32+0400

2023-10-18T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Азербайджан экспортировал в Грузию 1,7 миллиарда кубометров газа в январе-сентябре 2023 года, что на 10,5% меньше по сравнению с аналогичными данными 2022 года, говорится в сообщении на сайте министерства энергетики Азербайджана. В январе-сентябре 2022 года в Грузию было импортировано 1,9 миллиарда кубометров газа. Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" пока не обнародовала данные за девять месяцев 2023 года по импорту газа. Повысится ли тариф на газ в Грузии? – ответ главы регулятора >>По данным за восемь месяцев текущего года, Грузия закупила природного газа на сумму 293 миллиона долларов, что на 14,5% больше, чем за отчетный период 2022 года. Стоимость газа, импортируемого из России, выросла на 150%. В частности, в январе-августе текущего года было закуплено природного газа на сумму более 84,1 миллиона долларов. Импорт газа из Азербайджана составил почти 209 миллионов долларов, на 6% меньше, чем в 2022 году. По информации министерства энергетики Азербайджана, за девять месяцев 2023 года общий объем экспортируемого природного газа составил 17,8 млрд кубометров, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Европы пришлось 8,6 миллиарда кубометров, на Турцию – 7,5 млрд кубометров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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