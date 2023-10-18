https://sputnik-georgia.ru/20231018/makhinatsii-s-agrokreditami-v-gruzii-k-otvetstvennosti-privlecheny-14-chelovek---283399703.html
Махинации с агрокредитами в Грузии: к ответственности привлечены 14 человек
Махинации с агрокредитами в Грузии: к ответственности привлечены 14 человек
Предприимчивым фермерам грозит до восьми лет лишения свободы 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T12:56+0400
2023-10-18T12:56+0400
2023-10-18T13:56+0400
преступность в грузии
грузия
новости
следственная служба минфина грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251162471_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_ff0f7b7ab51df8adabdf0361f708781b.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники следственной службы Грузии начали уголовное преследование в отношении 14 человек за нанесение государству ущерба в размере 182 854 лари (более 70 тысяч долларов) нецелевым использованием государственного агрокредита, а также изготовление и использование поддельных документов, сообщает пресс-служба Минфина. Следствие установило, что в рамках проекта "Государственный льготный агрокредит" обвиняемые в 2019-2022 годах получили от различных банковских учреждений целевые агрокредиты на общую сумму 1,4 миллиона лари, основная часть процентов по которым финансировалась из госбюджета. Кредиты предполагалось использовать для сельскохозяйственной деятельности, включая выращивание многолетних культур и приобретение винодельческого оборудования. Гражданин Нигерии задержан в Грузии за международное мошенничество>>Также установлено, что в целях получения незаконной материальной выгоды обвиняемые использовали денежные средства в своих личных интересах, а для сокрытия преступления составляли фальшивые акты закупки, а частные аудиторы составляли ложные заключения относительно якобы целевого использования кредита. Сумма ущерба, причиненного государству в результате преступления, составила в общей сложности 182 854 лари (70,3 тыс. долларов). Благодаря своевременно проведенным следственным действиям предотвращена возможность нанесения государству дополнительного ущерба в размере 293 469 лари (112 тыс. долларов). На данном этапе предпринимаются соответствующие меры для обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджету. Расследование ведется по трем статьям УК Грузии: "Незаконное получение кредита", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".Преступления предусматривают лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251162471_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_6abc8e077cae1a98bc464b1fe2526ef5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, грузия, новости, следственная служба минфина грузии
преступность в грузии, грузия, новости, следственная служба минфина грузии
Махинации с агрокредитами в Грузии: к ответственности привлечены 14 человек
12:56 18.10.2023 (обновлено: 13:56 18.10.2023)
Предприимчивым фермерам грозит до восьми лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники следственной службы Грузии начали уголовное преследование в отношении 14 человек за нанесение государству ущерба в размере 182 854 лари (более 70 тысяч долларов) нецелевым использованием государственного агрокредита, а также изготовление и использование поддельных документов, сообщает пресс-служба Минфина.
Следствие установило, что в рамках проекта "Государственный льготный агрокредит" обвиняемые в 2019-2022 годах получили от различных банковских учреждений целевые агрокредиты на общую сумму 1,4 миллиона лари, основная часть процентов по которым финансировалась из госбюджета.
Кредиты предполагалось использовать для сельскохозяйственной деятельности, включая выращивание многолетних культур и приобретение винодельческого оборудования.
Также установлено, что в целях получения незаконной материальной выгоды обвиняемые использовали денежные средства в своих личных интересах, а для сокрытия преступления составляли фальшивые акты закупки, а частные аудиторы составляли ложные заключения относительно якобы целевого использования кредита.
Сумма ущерба, причиненного государству в результате преступления, составила в общей сложности 182 854 лари (70,3 тыс. долларов). Благодаря своевременно проведенным следственным действиям предотвращена возможность нанесения государству дополнительного ущерба в размере 293 469 лари (112 тыс. долларов).
На данном этапе предпринимаются соответствующие меры для обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджету.
Расследование ведется по трем статьям УК Грузии: "Незаконное получение кредита", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".
Преступления предусматривают лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.