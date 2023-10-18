https://sputnik-georgia.ru/20231018/makhinatsii-s-agrokreditami-v-gruzii-k-otvetstvennosti-privlecheny-14-chelovek---283399703.html

Махинации с агрокредитами в Грузии: к ответственности привлечены 14 человек

Махинации с агрокредитами в Грузии: к ответственности привлечены 14 человек

Предприимчивым фермерам грозит до восьми лет лишения свободы 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T12:56+0400

2023-10-18T12:56+0400

2023-10-18T13:56+0400

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сотрудники следственной службы Грузии начали уголовное преследование в отношении 14 человек за нанесение государству ущерба в размере 182 854 лари (более 70 тысяч долларов) нецелевым использованием государственного агрокредита, а также изготовление и использование поддельных документов, сообщает пресс-служба Минфина. Следствие установило, что в рамках проекта "Государственный льготный агрокредит" обвиняемые в 2019-2022 годах получили от различных банковских учреждений целевые агрокредиты на общую сумму 1,4 миллиона лари, основная часть процентов по которым финансировалась из госбюджета. Кредиты предполагалось использовать для сельскохозяйственной деятельности, включая выращивание многолетних культур и приобретение винодельческого оборудования. Гражданин Нигерии задержан в Грузии за международное мошенничество>>Также установлено, что в целях получения незаконной материальной выгоды обвиняемые использовали денежные средства в своих личных интересах, а для сокрытия преступления составляли фальшивые акты закупки, а частные аудиторы составляли ложные заключения относительно якобы целевого использования кредита. Сумма ущерба, причиненного государству в результате преступления, составила в общей сложности 182 854 лари (70,3 тыс. долларов). Благодаря своевременно проведенным следственным действиям предотвращена возможность нанесения государству дополнительного ущерба в размере 293 469 лари (112 тыс. долларов). На данном этапе предпринимаются соответствующие меры для обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджету. Расследование ведется по трем статьям УК Грузии: "Незаконное получение кредита", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".Преступления предусматривают лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, грузия, новости, следственная служба минфина грузии