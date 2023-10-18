https://sputnik-georgia.ru/20231018/menya-eto-ne-interesuet---kaladze-prokommentiroval-slukhi-o-vvedenii-sanktsiy-protiv-nego-283409804.html
Меня это не интересует – Каладзе прокомментировал слухи о введении санкций против него
Меня это не интересует – Каладзе прокомментировал слухи о введении санкций против него
Лидер крупнейшей оппозиционной партии заявил, что Каха Каладзе попадет под санкции США из-за связей с Россией 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T17:10+0400
2023-10-18T17:10+0400
2023-10-18T17:43+0400
политика
грузия
каха каладзе
сша
госдепартамент сша
отар парцхаладзе
антироссийские санкции
санкции
санкции сша против судей грузии
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каху Каладзе не интересует, включат ли его власти США в санкционный список. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил СМИ, что следующим в санкционном списке США будет мэр Тбилиси. По словам Хабеишвили, Каладзе попадет под санкции из-за связей с Россией , в частности, с "Газпромом" и рядом компаний. По его словам, главной заботой власти является сохранение мира в стране.За своим имуществом я присмотрю сам, подытожил Каладазе. Санкции США и ГрузияСША в середине сентября расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.Попавший под санкции США бывший генпрокурор лишен гражданства Грузии>>Ранее 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, каха каладзе, сша, госдепартамент сша, отар парцхаладзе, антироссийские санкции, санкции, санкции сша против судей грузии
политика, грузия, каха каладзе, сша, госдепартамент сша, отар парцхаладзе, антироссийские санкции, санкции, санкции сша против судей грузии
Меня это не интересует – Каладзе прокомментировал слухи о введении санкций против него
17:10 18.10.2023 (обновлено: 17:43 18.10.2023)
Лидер крупнейшей оппозиционной партии заявил, что Каха Каладзе попадет под санкции США из-за связей с Россией
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каху Каладзе не интересует, включат ли его власти США в санкционный список.
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил СМИ, что следующим в санкционном списке США будет мэр Тбилиси. По словам Хабеишвили, Каладзе попадет под санкции из-за связей с Россией , в частности, с "Газпромом" и рядом компаний.
"Подвергнут ли меня санкциям или нет, я об этом не думаю и меня это не интересует, поэтому и вы не волнуйтесь. Дай Бог, чтобы у меня и моей семьи не было большего повода для переживаний", - заявил Каладзе , отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, главной заботой власти является сохранение мира в стране.
"Вы видите, что происходит в мире? Столько несчастий происходит повсюду, поэтому наша главная забота – сохранить мир в стране", - подчеркнул Каладзе.
За своим имуществом я присмотрю сам, подытожил Каладазе.
Санкции США и Грузия
США в середине сентября расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России.
По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.
Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".
Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.
Ранее 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации.