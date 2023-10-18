https://sputnik-georgia.ru/20231018/menya-eto-ne-interesuet---kaladze-prokommentiroval-slukhi-o-vvedenii-sanktsiy-protiv-nego-283409804.html

Меня это не интересует – Каладзе прокомментировал слухи о введении санкций против него

Меня это не интересует – Каладзе прокомментировал слухи о введении санкций против него

Лидер крупнейшей оппозиционной партии заявил, что Каха Каладзе попадет под санкции США из-за связей с Россией 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T17:10+0400

2023-10-18T17:10+0400

2023-10-18T17:43+0400

политика

грузия

каха каладзе

сша

госдепартамент сша

отар парцхаладзе

антироссийские санкции

санкции

санкции сша против судей грузии

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каху Каладзе не интересует, включат ли его власти США в санкционный список. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил СМИ, что следующим в санкционном списке США будет мэр Тбилиси. По словам Хабеишвили, Каладзе попадет под санкции из-за связей с Россией , в частности, с "Газпромом" и рядом компаний. По его словам, главной заботой власти является сохранение мира в стране.За своим имуществом я присмотрю сам, подытожил Каладазе. Санкции США и ГрузияСША в середине сентября расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию.Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ".Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США.Попавший под санкции США бывший генпрокурор лишен гражданства Грузии>>Ранее 5 апреля 2023 года ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе за "вовлеченность в значительную коррупцию". Власти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ тогдашний посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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