https://sputnik-georgia.ru/20231017/popavshiy-pod-sanktsii-ssha-byvshiy-genprokuror-lishen-grazhdanstva-gruzii-283384840.html

Попавший под санкции США бывший генпрокурор лишен гражданства Грузии

Попавший под санкции США бывший генпрокурор лишен гражданства Грузии

Президент Грузии перед началом процедуры импичмента в парламенте подписала указ о прекращении грузинского гражданства Парцхаладзе 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T21:46+0400

2023-10-17T21:46+0400

2023-10-17T21:46+0400

грузия

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сша

отар парцхаладзе

саломе зурабишвили

антироссийские санкции

гражданство грузии

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила гражданства бывшего Генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, попавшего под санкции США, сообщает администрация главы государства. Агентство развития госуслуг Минюста Грузии 20 сентября сочло целесообразным прекратить действие грузинского гражданства для бывшего генпрокурора из-за получения гражданства России без уведомления грузинских властей. Соответствующее заключение было направлено президенту Грузии. Однако 21 сентября президент Грузии заявила, что считает нецелесообразным лишать Парцхаладзе гражданства на данном этапе, так как если он виновен, то должен быть наказан именно как гражданин Грузии. Парламент Грузии 88 голосами против 8 во вторник принял постановление о начале процедуры импичмента президента на основании решения Конституционного суда, который подтвердил, что Зурабишвили нарушила Конституции Грузии, осуществив три визита без согласия правительства страны. Вопрос об импичменте президента Грузии будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании в среду. Парцхаладзе и санкции США в середине сентября расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепа США, офицер ФСБ Александр Онищенко, также попавший под санкции, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, гражданство". По законодательству Грузии, если человек становится гражданином другой страны, не уведомив власти Грузии, он может утратить грузинское гражданство. Минюст решил лишить гражданства Грузии бывшего генпрокурора, попавшего под санкции США>>По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Уголовщина или политика? – с чем ассоциируется в Грузии имя Отара Парцхаладзе >>Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Нацбанк Грузии 19 сентября изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым Нацбанк отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов экс-генпрокурора страны Отара Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список США. Президент Грузии действует в унисон с "радикальной оппозицией" – Каладзе>>Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Между тем 20 сентября Парцхаладзе в ускоренном порядке переоформил на сына недвижимое имущество в Грузии – земельные участки, квартиры и коммерческие площади.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, отар парцхаладзе, саломе зурабишвили , антироссийские санкции, гражданство грузии