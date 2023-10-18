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Ремонтные работы на территории Дома юстиции в Тбилиси завершены
Ремонтные работы на территории Дома юстиции в Тбилиси завершены
Новый тротуар, освещение и озеленение – работы у Дома юстиции завершены 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T14:36+0400
2023-10-18T14:36+0400
2023-10-18T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Ремонтные и инфраструктурные работы на правой набережной Куры имени Звиада Гамсахурдия, где расположен тбилисский Дом юстиции, завершены, сообщил мэр города Каха Каладзе. Мэрия полностью благоустроит территорию у Дома юстиции в Тбилиси>>По его словам, территория, прилегающая к Дому юстиции, практически была полностью затемнена в ночное время, поэтому городские власти взялись за эту проблему. Мэр также отметил, что обновлен тротуар – до этого на территории невозможно было ходить пешком. Кроме того, на территории были проведены озеленительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дом юстиции, грузия, новости, тбилиси
дом юстиции, грузия, новости, тбилиси
Ремонтные работы на территории Дома юстиции в Тбилиси завершены
14:36 18.10.2023 (обновлено: 15:19 18.10.2023)
Новый тротуар, освещение и озеленение – работы у Дома юстиции завершены
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Ремонтные и инфраструктурные работы на правой набережной Куры имени Звиада Гамсахурдия, где расположен тбилисский Дом юстиции, завершены, сообщил мэр города Каха Каладзе.
По его словам, территория, прилегающая к Дому юстиции, практически была полностью затемнена в ночное время, поэтому городские власти взялись за эту проблему.
"На сегодняшний день работы полностью завершены. В рамках проекта от Сухого моста до моста Бараташвили, а также у пандуса, который спускается с моста Бараташвили, есть новая сеть внешнего освещения и установлены LED светильники", – заявил Каладзе на заседании городского правительства.
Мэр также отметил, что обновлен тротуар – до этого на территории невозможно было ходить пешком. Кроме того, на территории были проведены озеленительные работы.