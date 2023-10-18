https://sputnik-georgia.ru/20231018/na-pravoy-naberezhnoy-kury-v-tbilisi-zavershilis-remontnye-raboty-283402277.html

Ремонтные работы на территории Дома юстиции в Тбилиси завершены

Ремонтные работы на территории Дома юстиции в Тбилиси завершены

Новый тротуар, освещение и озеленение – работы у Дома юстиции завершены 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T14:36+0400

2023-10-18T14:36+0400

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дом юстиции

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Ремонтные и инфраструктурные работы на правой набережной Куры имени Звиада Гамсахурдия, где расположен тбилисский Дом юстиции, завершены, сообщил мэр города Каха Каладзе. Мэрия полностью благоустроит территорию у Дома юстиции в Тбилиси>>По его словам, территория, прилегающая к Дому юстиции, практически была полностью затемнена в ночное время, поэтому городские власти взялись за эту проблему. Мэр также отметил, что обновлен тротуар – до этого на территории невозможно было ходить пешком. Кроме того, на территории были проведены озеленительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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дом юстиции, грузия, новости, тбилиси