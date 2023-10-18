https://sputnik-georgia.ru/20231018/net-vandalizmu--meriya-tbilisi-rabotaet-nad-zhalobami-grazhdan-cherez-prilozhenie-fix-tbilisi-283413339.html

Нет вандализму – мэрия Тбилиси работает над жалобами граждан через приложение Fix Tbilisi

Нет вандализму – мэрия Тбилиси работает над жалобами граждан через приложение Fix Tbilisi

Мобильное приложение, благодаря которому можно сообщить о проблемах, существующих в Тбилиси, доступно в Google Play и App Store 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T18:53+0400

2023-10-18T18:53+0400

2023-10-18T18:53+0400

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси получила 5 638 сообщений через мобильное приложение Fix Tbilisi, благодаря которому можно оповещать власти о существующих проблемах, из них 2 434 уже решены, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Приложение запущено мэрией 16 мая 2023 года. Fix Tbilisi объединяет четыре типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Приложение можно скачать в интернет-магазине Google Play и в App Store. Что касается оставшихся 3 204 сообщений, то решение этих проблем находится на разных стадиях, отметил мэр. Каладзе поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе привлечь больше дополнительных финансовых ресурсов, чтобы лучше реагировать на проблемы в рамках этой программы. В Грузии начали штрафовать за вандализм>>Перед тем, как была задействована данная программа, граждане сообщали о повреждениях инфраструктуры с помощью "горячей линии" мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мэрия тбилиси, тбилиси, общество, каха каладзе, новости, грузия