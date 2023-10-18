https://sputnik-georgia.ru/20231018/net-vandalizmu--meriya-tbilisi-rabotaet-nad-zhalobami-grazhdan-cherez-prilozhenie-fix-tbilisi-283413339.html
Нет вандализму – мэрия Тбилиси работает над жалобами граждан через приложение Fix Tbilisi
Нет вандализму – мэрия Тбилиси работает над жалобами граждан через приложение Fix Tbilisi
Мобильное приложение, благодаря которому можно сообщить о проблемах, существующих в Тбилиси, доступно в Google Play и App Store 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T18:53+0400
2023-10-18T18:53+0400
2023-10-18T18:53+0400
мэрия тбилиси
тбилиси
общество
каха каладзе
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275613495_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_079a390aef40e7ab7877c11df85169e7.jpg
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси получила 5 638 сообщений через мобильное приложение Fix Tbilisi, благодаря которому можно оповещать власти о существующих проблемах, из них 2 434 уже решены, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства. Приложение запущено мэрией 16 мая 2023 года. Fix Tbilisi объединяет четыре типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Приложение можно скачать в интернет-магазине Google Play и в App Store. Что касается оставшихся 3 204 сообщений, то решение этих проблем находится на разных стадиях, отметил мэр. Каладзе поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе привлечь больше дополнительных финансовых ресурсов, чтобы лучше реагировать на проблемы в рамках этой программы. В Грузии начали штрафовать за вандализм>>Перед тем, как была задействована данная программа, граждане сообщали о повреждениях инфраструктуры с помощью "горячей линии" мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275613495_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_51244292744b482f582d7282d8622747.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мэрия тбилиси, тбилиси, общество, каха каладзе, новости, грузия
мэрия тбилиси, тбилиси, общество, каха каладзе, новости, грузия
Нет вандализму – мэрия Тбилиси работает над жалобами граждан через приложение Fix Tbilisi
Мобильное приложение, благодаря которому можно сообщить о проблемах, существующих в Тбилиси, доступно в Google Play и App Store
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси получила 5 638 сообщений через мобильное приложение Fix Tbilisi, благодаря которому можно оповещать власти о существующих проблемах, из них 2 434 уже решены, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного правительства.
Приложение запущено мэрией 16 мая 2023 года. Fix Tbilisi объединяет четыре типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Приложение можно скачать в интернет-магазине Google Play и в App Store.
"Любой человек может скачать в свой мобильный телефон данную программу и зафиксировать различные проблемы в масштабах города – снять фото, написать комментарий, указать местоположение, и наши соответствующие службы будут реагировать", – заявил Каладзе.
Что касается оставшихся 3 204 сообщений, то решение этих проблем находится на разных стадиях, отметил мэр.
"Я хочу поблагодарить горожан за высокий интерес и включенность в программу. Мы делаем все, чтобы более быстрыми темпами реагировать на проблемы этой категории", – отметил Каладзе.
Каладзе поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе привлечь больше дополнительных финансовых ресурсов, чтобы лучше реагировать на проблемы в рамках этой программы.
Перед тем, как была задействована данная программа, граждане сообщали о повреждениях инфраструктуры с помощью "горячей линии" мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.