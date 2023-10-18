https://sputnik-georgia.ru/20231018/prezident-gruzii-prisoedinilas-k-kampanii-po-bullingu-detey---mdinaradze-283402472.html

Президент Грузии присоединилась к кампании по буллингу детей – Мдинарадзе

Президент Грузии присоединилась к кампании по буллингу детей – Мдинарадзе

Это была единственная кампания Нацдвижения, в которой пока не участвовала президент, отметил политик 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T15:01+0400

2023-10-18T15:01+0400

2023-10-18T15:36+0400

импичмент

грузинская мечта - демократическая грузия

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

мамука мдинарадзе

саломе зурабишвили

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к кампании буллинга детей, начатой самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в начале заседания парламента по вопросу импичмента президента. Президент Грузии во время своего выступления на рассмотрении вопроса импичмента обратилась к депутатам "Грузинской мечты" с вопросом: "Что вы скажете своим детям?" По словам президента, они обменяли европейское будущее своих детей и потомков на личные интересы, участвуя в этом фарсе. Зурабишвили интересно и то, как они объяснят детям, что сместили проевропейского президента "своими руками и исполняя чужую волю". По словам депутата, он, как и члены команды правящей партии, никогда не выполнял чужих заданий, именно это они скажут своим детям. "Что вы скажете своим детям? Я дам вам ответ на этот риторический вопрос: я лично скажу, что делал в политике то, во что верил и в чем был убежден. Я не получал чужих заданий и никогда не буду их получать. Я скажу это своим детям, и я клянусь собой, что так будет всегда. Каждый член нашей команды не получит ни от кого заданий", – сказал Мдинарадзе. Слушания по процедуре импичмента в парламенте Грузии проходят при практически пустых трибунах оппозиционного крыла. Регистрацию перед открытием заседания прошли всего 88 депутатов, тогда как для объявления импичмента необходимо 100 голосов. Импичмент президента Грузии – эксперт рассказал, что будет после решения суда >>Зурабишвили находится в зале заседаний парламента и занимает трибуну президента Грузии. В начале заседания ее стоя, как приветствуют президента, приветствовали лишь оппозиционеры. Основанием для импичмента Зурабишвили стало решение Конституционного суда от 16 октября 2023 года, согласно которому президент Грузии нарушила положение Конституции о полномочиях президента, осуществив три визита зарубежных без согласия правительства. Расклад сил перед голосованием У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа" 85 голосов. Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента. На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента. Импичмент президента Грузии – эксперт рассказал, что будет после решения суда >>Против импичмента выступают фракция "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Еврооптимисты", "За Грузию", "Свобода" и "Реформер". На данный момент неизвестна позиция политической группы "Гирчи", а также большинства независимых депутатов. Процедура голосования по импичменту будет тайной, и имена депутатов, проголосовавших за отстранение Зурабишвили с должности, будут неизвестны после голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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импичмент, грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , грузия, новости