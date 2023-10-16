https://sputnik-georgia.ru/20231016/impichment-prezidenta-gruzii--ekspert-rasskazal-chto-budet-posle-resheniya-suda-283325639.html

Импичмент президента Грузии – эксперт рассказал, что будет после решения суда

Импичмент президента Грузии – эксперт рассказал, что будет после решения суда

Парламент должен в течение 14 дней принять решение: поддерживать импичмент президента или нет, заявил эксперт 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T21:13+0400

2023-10-16T21:13+0400

2023-10-16T21:13+0400

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саломе зурабишвили

шалва папуашвили

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

импичмент

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В случае отставки президента Грузии Саломе Зурабишвили путем импичмента новый президент должен быть избран через 45 дней, написал эксперт по вопросам Конституции Вахушти Менабде на своей странице в социальной сети. Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру. Зурабишвили является последним президентом Грузии, избранным путем прямых президентских выборы. В дальнейшем главу государства в Грузии будут выбирать члены избирательной коллегии, состоящей из депутатов парламента и представителей местной власти. Кроме того, срок президентских полномочий будет составлять не пять лет, как прежде, а шесть. По словам Менабде, парламент должен в течение 14 дней принять решение: поддерживать импичмент президента или нет. "Для этого требуется 100 голосов. Официально "Мечта" не может контролировать столько мандатов", – подчеркнул эксперт. За что хотят отправить в отставку президента Грузии – мнение представителя Зурабишвили >>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Как разъяснил эксперт, парламент не обязан автоматически объявлять импичмент президенту после того, как суд подтвердит нарушение Конституции. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже заявил, что законодательный орган рассмотрит вопрос об отставке президента Зурабишвили путем импичмента и проголосует по нему на текущей сессионной неделе. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент