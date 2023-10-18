https://sputnik-georgia.ru/20231018/signaly-bedstviya-pered-vyletom-iz-izrailya-v-gruziyu-vypolneno-esche-neskolko-reysov-283392251.html

Сигналы бедствия перед вылетом: из Израиля в Грузию выполнено еще несколько рейсов

Сигналы бедствия перед вылетом: из Израиля в Грузию выполнено еще несколько рейсов

До вылета сигналы бедствия были слышны и в аэропорту Тель-Авива 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T10:26+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели принял еще несколько авиарейсов из Тель-Авива, сообщает телекомпания "Имеди". По словам пассажиров, положение в Израиле остается напряженным и тяжелым. Эпицентром остается сектор Газа. До вылета сигналы бедствия были слышны и в аэропорту Тель-Авива. Как отметили пассажиры, посольство Грузии в Израиле делает все возможное для того, чтобы оказать помощь согражданам. Ранее посол Грузии в Израиле Лаша Жвания заявил, что граждан Грузии нет на территории сектора Газа, поэтому посольство страны в Израиле не участвует в процессе эвакуации иностранцев по специально открытому коридору. Как отметил посол, также нет информации о том, что кто-либо из граждан Грузии пострадал с начала конфликта. Жители Израиля продолжают прибывать в Грузию>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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