https://sputnik-georgia.ru/20231018/v-gruzii-vyros-srok-potrebitelskikh-kreditov-283402670.html

В Грузии вырос срок потребительских кредитов

В Грузии вырос срок потребительских кредитов

Максимальный срок на потребительские кредиты был снижен в августе 2022 года 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T15:20+0400

2023-10-18T15:20+0400

2023-10-18T15:30+0400

экономика

национальный банк грузии

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271829980_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8385d637d1eeb1958ed8f71403c85b87.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Комитет финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение об увеличении срока кредитования для потребительских кредитов в стране с трех до четырех лет, говорится в отчете комитета на сайте Нацбанка. В августе 2022 года максимальный срок на потребительские кредиты был снижен с четырех до трех лет. Нацбанк планирует и в будущем продолжить следить за тенденциями потребительского кредитования, поскольку здоровые стандарты кредитования являются важной предпосылкой стабильности долга домохозяйств в этом сегменте. Нацбанк Грузии продолжает смягчать монетарную политику>>С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли". Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования, и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах. В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан смогут брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, национальный банк грузии, грузия, новости