https://sputnik-georgia.ru/20231018/vosmiklassnitsa-stala-mamoy-na-vostoke-gruzii-283425914.html

Восьмиклассница стала мамой на востоке Грузии

Восьмиклассница стала мамой на востоке Грузии

Сообщается, что девушку ранее похитили, чтобы выдать замуж 18.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Ученица восьмого класса родила ребенка в селе Нахидури Болнисского района (регион Квемо Картли), сообщает телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на радио "Марнеули". Правоохранители узнали о раннем браке девочки только после того, как она родила ребенка. Информацию о родах 14-летней девочки на своей странице в соцсети распространил активист Тозу Гулмамедли. Информацию о том, что ученица восьмого класса стала мамой, подтвердила и председатель "Платформы гражданского равноправия" Самира Исмайлова. По ее словам, правоохранители узнали о данном факте накануне. Сегодня началось следствие и допросы, в том числе и персонала школы. По информации Исмайловой, девушку похитили, чтобы создать т. н. семью. В МВД Грузии пока не делали официальных заявлений. Убийство девочки в Грузии – еще два фигуранта дела останутся на время следствия в тюрьме>>Согласно статистическим данным министерства внутренних дел Грузии, в 2023 году выявлено более 60 случаев ранних браков. В 2021 году данный показатель превышал 200 случаев, а в 2022 году – 180. Вопрос ранних браков стал актуальным после убийства 14-летней девочки в Сагареджо (Кахети). В убийстве подростка обвиняется ее "муж". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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