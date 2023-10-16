https://sputnik-georgia.ru/20231016/ubiystvo-devochki-v-gruzii--esche-dva-figuranta-dela-ostanutsya-na-vremya-sledstviya-v-tyurme-283326251.html

Убийство девочки в Грузии – еще два фигуранта дела останутся на время следствия в тюрьме

Убийство девочки в Грузии – еще два фигуранта дела останутся на время следствия в тюрьме

Следствие установило, что обвиняемый в убийстве лишил незаконно свободы Айтадж Шахманову и привез ее в дом дяди, который знал о совершенном преступлении 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T22:34+0400

2023-10-16T22:34+0400

2023-10-16T22:34+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Телавский районный суд избрал для дяди и двоюродного брата обвиняемого в умышленном убийстве 14-летней девочки в Кахети тюремное заключение в качестве меры пресечения, сообщает телекомпания "Имеди". Сотрудники полиции задержали дядю и двоюродного брата "мужа" 14-летней Айтадж Шахмановой, которая была убита в районе Сагареджо, за недонесение о преступлении 13 октября, спустя неделю после убийства. По делу также задержаны "муж" девушки, ее мать и дядя. Судья Марине Церцвадзе удовлетворила ходатайство прокуратуры. По мнению прокуратуры, обвиняемые могли совершить повторное преступление, оказать влияние на свидетелей и скрыться, поскольку у них есть связи с жителями зарубежных стран. Они также имеют доступ к доказательствам и свидетелям по делу. Убийство девочки в Грузии – родственники обвиняемого в преступлении признают свою вину >>В свою очередь защита ходатайствовала о залоге в размере 5 тысяч лари (1 900 долларов) для каждого. По словам адвокатов, оба задержанных признали свою вину и раскаиваются в совершенном преступлении. Досудебное заседание по делу назначено на 5 декабря в 14:00. По информации следствия, летом, когда обвиняемый в убийстве похитил девушку с целью принудить несовершеннолетнюю к браку, он привез ее в дом своего дяди в село Ламбало. Дядя и двоюродный брат не сообщили о преступлении в полицию. Обвиняемым грозит до шести лет тюрьмы за недонесение о преступлении. Детали дела Проведенное МВД расследование установило, что летом 2023 года несовершеннолетняя Айтадж Шахманова была похищена в целях брака. Похититель отвез ее в село Ламбало и ограничил ее право на свободное передвижение. Несовершеннолетней удалось сбежать, связаться с матерью по чужому мобильному телефону и сообщить о своем похищении, о чем также стало известно дяде девочки. Мать и дядя несовершеннолетней, хотя и узнали о тяжком преступлении, совершенном в отношении 14-летней девочки, сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора. Родные девочки не сообщили о преступлении в правоохранительные органы и заставили ребенка жить с похитителем. Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки >>На суде выяснилось, что мать сама выбрала для дочери мужа, а после того как той удалось сбежать от похитителя, она вернула ее "мужу" и скрыла факт "замужества" своей дочери от педагогов школы, где училась девочка. Что касается 27-летнего "мужа", обвиняемого в похищении и умышленном убийстве несовершеннолетней, он был задержан 10 октября, спустя несколько дней розыска. Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям УК Грузии – "Умышленное убийство несовершеннолетнего члена семьи, совершенное по гендерному признаку", "Незаконное ношение огнестрельного оружия" и "Незаконное лишение свободы заведомо для виновного несовершеннолетнего". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Убийство на востоке Грузии: погибла несовершеннолетняя девочка >>В настоящее время следствие устанавливает, совершал ли обвиняемый еще и преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также других возможных соучастников преступления. По информации СМИ, девушка была похищена и находилась в незарегистрированном браке около двух месяцев. "Муж" застрелил несовершеннолетнюю после того, как она пыталась убежать от него в очередной раз. По словам матери покойной, прежде чем убить, он избил ее, привязав к дереву. По информации прокуратуры, на теле девочки было обнаружено пять огнестрельных ранений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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