https://sputnik-georgia.ru/20231018/vratar-sbornoy-gruzii-popal-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-tura-kvalifikatsii-na-evro-2024-283426250.html

Вратарь сборной Грузии попал в символическую сборную тура квалификации на Евро 2024

Вратарь сборной Грузии попал в символическую сборную тура квалификации на Евро 2024

Аналитический сайт высоко оценил игру футболиста Георгия Мамардашвили 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T21:20+0400

2023-10-18T21:20+0400

2023-10-18T21:20+0400

спорт

футбол

хвича кварацхелия

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/07/282039342_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_8923b79de4ebf43e7aaafde54829e4b5.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили попал в символическую сборную восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 по версии спортивного портала Sofascore. Несмотря на победу в матче с Кипром с крупным счетом (4:0), футбольный аналитический сайт дал высокие оценки лишь двум футболистам сборной Грузии – Георгию Мамардашвили и Хвиче Кварацхелия – 8,1 балла. Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024>>Мамардашвили этих баллов хватило, чтобы занять место вратаря в символической сборной тура. А вот на позицию Хвичи Кварацхелия портал поставил валлийца Гарри Уилсона, выступление которого было оценено в 8,7 балла. Уилсон сыграл решающую роль в победе над сборной Хорватии (2:1). Сборная Грузии по футболу на своем поле 15 октября в Тбилиси обыграла аутсайдера группы А команду Кипра со счетом 4:0. Голы на счету Квитеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе и Шенгелия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, футбол, хвича кварацхелия, новости, грузия