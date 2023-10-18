https://sputnik-georgia.ru/20231018/vratar-sbornoy-gruzii-popal-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-tura-kvalifikatsii-na-evro-2024-283426250.html
Вратарь сборной Грузии попал в символическую сборную тура квалификации на Евро 2024
Вратарь сборной Грузии попал в символическую сборную тура квалификации на Евро 2024
Аналитический сайт высоко оценил игру футболиста Георгия Мамардашвили 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T21:20+0400
2023-10-18T21:20+0400
2023-10-18T21:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили попал в символическую сборную восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 по версии спортивного портала Sofascore. Несмотря на победу в матче с Кипром с крупным счетом (4:0), футбольный аналитический сайт дал высокие оценки лишь двум футболистам сборной Грузии – Георгию Мамардашвили и Хвиче Кварацхелия – 8,1 балла. Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024>>Мамардашвили этих баллов хватило, чтобы занять место вратаря в символической сборной тура. А вот на позицию Хвичи Кварацхелия портал поставил валлийца Гарри Уилсона, выступление которого было оценено в 8,7 балла. Уилсон сыграл решающую роль в победе над сборной Хорватии (2:1). Сборная Грузии по футболу на своем поле 15 октября в Тбилиси обыграла аутсайдера группы А команду Кипра со счетом 4:0. Голы на счету Квитеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе и Шенгелия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, футбол, хвича кварацхелия, новости, грузия
спорт, футбол, хвича кварацхелия, новости, грузия
Вратарь сборной Грузии попал в символическую сборную тура квалификации на Евро 2024
Аналитический сайт высоко оценил игру футболиста Георгия Мамардашвили
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили попал в символическую сборную восьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 по версии спортивного портала Sofascore.
Несмотря на победу в матче с Кипром с крупным счетом (4:0), футбольный аналитический сайт дал высокие оценки лишь двум футболистам сборной Грузии – Георгию Мамардашвили и Хвиче Кварацхелия – 8,1 балла.
Мамардашвили этих баллов хватило, чтобы занять место вратаря в символической сборной тура. А вот на позицию Хвичи Кварацхелия портал поставил валлийца Гарри Уилсона, выступление которого было оценено в 8,7 балла.
Уилсон сыграл решающую роль в победе над сборной Хорватии (2:1).
Сборная Грузии по футболу на своем поле 15 октября в Тбилиси обыграла аутсайдера группы А команду Кипра со счетом 4:0.
Голы на счету Квитеишвили, Кварацхелия, Микаутадзе и Шенгелия.