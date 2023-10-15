https://sputnik-georgia.ru/20231015/sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-kipr-v-ramkakh-kvalifikatsii-na-evro-2024-283286157.html

Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024

Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024

После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси обыграла аутсайдера группы А команду Кипра со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024. Первый тайм прошел под явным преимуществом грузинской сборной. Правда забить подопечным французского наставника Вилли Саньоля так не удалось. Счет на табло 0:0. Во втором тайме сборная Грузии смогла отличиться в самом начале, на 46 минуте гол забил Отар Китеишвили – 1:0. Не матч, а сплошной рекорд – грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда >>Спустя 12 минут отличился Хвича Кварацхелия. На 58 минуте после ассиста Чанкветадзе Квара забил в левый угол – 2:0. Уже на 82 минуте преимущество грузинской команды увеличилось – 3:0. После подачи Кварацхелия забил вышедший на замену Леван Шенгелия. Уже в дополнительное время с 11-метрового отличился нападающий "Аякса" Георгий Микаутадзе – 4:0. "Сейчас лучшее поколение в истории грузинского футбола" – тренер сборной Испании >>Посмотреть на игру сборной Грузии и Кипра пришел 15 871 болельщик. Всего стадион Михаила Месхи вмещает немногим больше 27 тысяч человек. В воскресенье вечером состоится еще один матч группы А между сборными Испании и Норвегии. У Испании 12 очков и на одну игру меньше. После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками. На первом – команда Шотландии. У них 15 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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