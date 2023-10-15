https://sputnik-georgia.ru/20231015/sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-kipr-v-ramkakh-kvalifikatsii-na-evro-2024-283286157.html
Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024
Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024
После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T19:05+0400
2023-10-15T19:05+0400
2023-10-15T19:27+0400
спорт
грузия
новости
хвича кварацхелия
кипр
испания
футбол
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/17/270724849_0:63:1579:952_1920x0_80_0_0_47ec3df7920967d355e49d2a50ccd8cc.jpg
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси обыграла аутсайдера группы А команду Кипра со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024. Первый тайм прошел под явным преимуществом грузинской сборной. Правда забить подопечным французского наставника Вилли Саньоля так не удалось. Счет на табло 0:0. Во втором тайме сборная Грузии смогла отличиться в самом начале, на 46 минуте гол забил Отар Китеишвили – 1:0. Не матч, а сплошной рекорд – грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда >>Спустя 12 минут отличился Хвича Кварацхелия. На 58 минуте после ассиста Чанкветадзе Квара забил в левый угол – 2:0. Уже на 82 минуте преимущество грузинской команды увеличилось – 3:0. После подачи Кварацхелия забил вышедший на замену Леван Шенгелия. Уже в дополнительное время с 11-метрового отличился нападающий "Аякса" Георгий Микаутадзе – 4:0. "Сейчас лучшее поколение в истории грузинского футбола" – тренер сборной Испании >>Посмотреть на игру сборной Грузии и Кипра пришел 15 871 болельщик. Всего стадион Михаила Месхи вмещает немногим больше 27 тысяч человек. В воскресенье вечером состоится еще один матч группы А между сборными Испании и Норвегии. У Испании 12 очков и на одну игру меньше. После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками. На первом – команда Шотландии. У них 15 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кипр
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/17/270724849_113:0:1466:1015_1920x0_80_0_0_c8a4a194247c9fb8340e18ef64a46017.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, кипр, испания, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, кипр, испания, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024
19:05 15.10.2023 (обновлено: 19:27 15.10.2023)
После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси обыграла аутсайдера группы А команду Кипра со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024.
Первый тайм прошел под явным преимуществом грузинской сборной. Правда забить подопечным французского наставника Вилли Саньоля так не удалось. Счет на табло 0:0.
Во втором тайме сборная Грузии смогла отличиться в самом начале, на 46 минуте гол забил Отар Китеишвили – 1:0.
Спустя 12 минут отличился Хвича Кварацхелия. На 58 минуте после ассиста Чанкветадзе Квара забил в левый угол – 2:0.
Уже на 82 минуте преимущество грузинской команды увеличилось – 3:0. После подачи Кварацхелия забил вышедший на замену Леван Шенгелия.
Уже в дополнительное время с 11-метрового отличился нападающий "Аякса" Георгий Микаутадзе – 4:0.
Посмотреть на игру сборной Грузии и Кипра пришел 15 871 болельщик. Всего стадион Михаила Месхи вмещает немногим больше 27 тысяч человек.
В воскресенье вечером состоится еще один матч группы А между сборными Испании и Норвегии. У Испании 12 очков и на одну игру меньше.
После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками. На первом – команда Шотландии. У них 15 очков.