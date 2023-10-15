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https://sputnik-georgia.ru/20231015/sbornaya-gruzii-po-futbolu-obygrala-kipr-v-ramkakh-kvalifikatsii-na-evro-2024-283286157.html
Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024
Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024
После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками 15.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси обыграла аутсайдера группы А команду Кипра со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024. Первый тайм прошел под явным преимуществом грузинской сборной. Правда забить подопечным французского наставника Вилли Саньоля так не удалось. Счет на табло 0:0. Во втором тайме сборная Грузии смогла отличиться в самом начале, на 46 минуте гол забил Отар Китеишвили – 1:0. Не матч, а сплошной рекорд – грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда &gt;&gt;Спустя 12 минут отличился Хвича Кварацхелия. На 58 минуте после ассиста Чанкветадзе Квара забил в левый угол – 2:0. Уже на 82 минуте преимущество грузинской команды увеличилось – 3:0. После подачи Кварацхелия забил вышедший на замену Леван Шенгелия. Уже в дополнительное время с 11-метрового отличился нападающий "Аякса" Георгий Микаутадзе – 4:0. "Сейчас лучшее поколение в истории грузинского футбола" – тренер сборной Испании &gt;&gt;Посмотреть на игру сборной Грузии и Кипра пришел 15 871 болельщик. Всего стадион Михаила Месхи вмещает немногим больше 27 тысяч человек. В воскресенье вечером состоится еще один матч группы А между сборными Испании и Норвегии. У Испании 12 очков и на одну игру меньше. После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками. На первом – команда Шотландии. У них 15 очков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, кипр, испания, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, кипр, испания, футбол, сборная грузии по футболу

Сборная Грузии по футболу обыграла Кипр в рамках квалификации на Евро 2024

19:05 15.10.2023 (обновлено: 19:27 15.10.2023)
© photo: Sputnik / StringerСборная Грузии по футболу одержала победу командой Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА и перешла в плей-офф Евро-2024
Сборная Грузии по футболу одержала победу командой Северной Македонии со счетом 2:0 в отборочном матче Лиги наций УЕФА и перешла в плей-офф Евро-2024 - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Сборная Грузии по футболу на своем поле в Тбилиси обыграла аутсайдера группы А команду Кипра со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024.
Первый тайм прошел под явным преимуществом грузинской сборной. Правда забить подопечным французского наставника Вилли Саньоля так не удалось. Счет на табло 0:0.
Во втором тайме сборная Грузии смогла отличиться в самом начале, на 46 минуте гол забил Отар Китеишвили – 1:0.
Не матч, а сплошной рекорд – грузинские футболисты разгромили сборную Таиланда >>
Спустя 12 минут отличился Хвича Кварацхелия. На 58 минуте после ассиста Чанкветадзе Квара забил в левый угол – 2:0.
Уже на 82 минуте преимущество грузинской команды увеличилось – 3:0. После подачи Кварацхелия забил вышедший на замену Леван Шенгелия.
Уже в дополнительное время с 11-метрового отличился нападающий "Аякса" Георгий Микаутадзе – 4:0.
"Сейчас лучшее поколение в истории грузинского футбола" – тренер сборной Испании >>
Посмотреть на игру сборной Грузии и Кипра пришел 15 871 болельщик. Всего стадион Михаила Месхи вмещает немногим больше 27 тысяч человек.
В воскресенье вечером состоится еще один матч группы А между сборными Испании и Норвегии. У Испании 12 очков и на одну игру меньше.
После шести туров команда Грузии занимает предпоследнее место в группе с 8 очками. На первом – команда Шотландии. У них 15 очков.
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