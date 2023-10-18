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https://sputnik-georgia.ru/20231018/vysshiy-sovet-yustitsii-zapolnen--parlament-utverdil-dvukh-nedostayuschikh-kandidatov-283389353.html
Высший совет юстиции заполнен – парламент утвердил двух недостающих кандидатов
Высший совет юстиции заполнен – парламент утвердил двух недостающих кандидатов
Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T07:01+0400
2023-10-18T07:01+0400
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высший совет юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Парламент Грузии избрал еще двух членов Высшего совета юстиции. Новыми членами Высшего совета юстиции стали бывший глава управления по административным делам общих судов Грузии Леван Немсадзе и член совета Высшей школы юстиции Георгий Кикилашвили. Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу &gt;&gt;После завершения голосования все места в Высшем совете юстиции заполнены. До сегодняшнего дня в Совете из 15 человек было только 13.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, судебная реформа, высший совет юстиции грузии, парламент грузии
грузия, новости, политика, судебная реформа, высший совет юстиции грузии, парламент грузии

Высший совет юстиции заполнен – парламент утвердил двух недостающих кандидатов

07:01 18.10.2023
© photo: press-service of the High Council of Justice of GeorgiaВысший совет юстиции Грузии
Высший совет юстиции Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2023
© photo: press-service of the High Council of Justice of Georgia
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Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Парламент Грузии избрал еще двух членов Высшего совета юстиции.
Новыми членами Высшего совета юстиции стали бывший глава управления по административным делам общих судов Грузии Леван Немсадзе и член совета Высшей школы юстиции Георгий Кикилашвили.
Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию.
Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу >>
После завершения голосования все места в Высшем совете юстиции заполнены. До сегодняшнего дня в Совете из 15 человек было только 13.
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