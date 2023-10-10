https://sputnik-georgia.ru/20231010/venetsianskaya-komissiya-nedovolna-usiliyami-vlastey-gruzii-po-sudebnoy-reformoy-283171416.html
Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу
Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу
Одна рекомендация, касающаяся Высшего совета юстиции, выполнена полностью, две частично и еще две не выполнены 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T19:03+0400
2023-10-10T19:03+0400
2023-10-10T19:50+0400
грузия
новости
политика
высший совет юстиции
венецианская комиссия
судебная реформа
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Венецианская комиссия отметила недостаточные усилия властей Грузии в проведении судебной реформы, отметив, невыполнение целого ряда рекомендаций. Судебная реформа, предполагающая в том числе реформирование Высшего совета юстиции, на основании замечаний и рекомендаций Венецианской комиссии является одной из 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Комплексная реформа означает пересмотр полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу, его независимости и беспристрастности, а также к его способности выполнять свои конституционные функции, сказано в документе. Комиссия подчеркнула, что тщательная реформа должна устранить постоянные обвинения в отсутствии добросовестности в Высшем совете юстиции, что создает угрозу независимости и беспристрастности судей. Венецианская комиссия отметила те свои рекомендации от марта 2023 года, которые не были выполнены в рамках реформы. Был отмечен судебный корпоративизм в Грузии. Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозиция отказалась от консультаций >>"Проблему судебного корпоративизма можно решить разными способами, например, изменив порядок избрания судей-членов Высшего совета юстиции, ограничив их другие административные функции в судебной системе, сократив полномочия Высшего совета юстиции для снижения риска злоупотреблений, разделив свои полномочия между различными органами", - говорится в отчете. Подобная реформа, по мнению Венецианской комиссии, должна проводиться после тщательного и инклюзивного консультативного процесса с признанием того, что быстрого решения проблемы восстановления доверия общества к судебной системе не существует.При этом в документе подчеркнуто, что институциональные реформы должны проводиться параллельно с долгосрочными усилиями, направленными на повышение профессионализма, а не заменять их. По мнению Венецианской комиссии, из пяти рекомендаций, касающихся Высшего совета юстиции, выполнена лишь одна, две выполнены частично и еще две не выполнены.Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии продолжаются>>Невыполненной комиссия назвала рекомендацию о сокращении полномочий Высшего совета юстиции и его реформировании."Незначительные или технические поправки к закону не соответствуют этой рекомендации", - говорится в заключении. Комиссия положительно оценила выполнение рекомендации о процедуре освобождения судей должностей и отметила частичное выполнение рекомендаций об ограничении дисциплинарной ответственности за нарушение принципа политического нейтралитета и усилении обязательного характера исполнения решений Верховного суда. На пути к консенсусу – предложение "Грузинской мечты" по кандидатам в Совет юстиции >>По тем пунктам, которые считаются выполненными частичного, Венецианская комиссия рекомендовала уточнить формулировки, сделав их более конкретными. Кроме того, по мнению Венецианской комиссии, в ходе реформы не были учтены следующие рекомендации: более строгие возрастные критерии для кандидатов в судьи Верховного суда; антитупиковый механизм в процедуре выдвижения кандидатур в Верховный суд; добавление конкретных требований в процедуру так называемого "перераспределения" кандидатов и сокращение срока полномочий председателя Верховного суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, высший совет юстиции, венецианская комиссия, судебная реформа
грузия, новости, политика, высший совет юстиции, венецианская комиссия, судебная реформа
Венецианская комиссия оценила проведенную в Грузии судебную реформу
19:03 10.10.2023 (обновлено: 19:50 10.10.2023)
Одна рекомендация, касающаяся Высшего совета юстиции, выполнена полностью, две частично и еще две не выполнены
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Венецианская комиссия отметила недостаточные усилия властей Грузии в проведении судебной реформы, отметив, невыполнение целого ряда рекомендаций.
Судебная реформа, предполагающая в том числе реформирование Высшего совета юстиции, на основании замечаний и рекомендаций Венецианской комиссии является одной из 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
"Реформирование Высшего совета юстиции - ключевая рекомендация, в любом случае предполагает глубокий пересмотр институциональной основы и процедур Высшего совета юстиции. Это не техническая проблема, которую можно решить путем небольших корректировок существующей правовой базы" - говорится в заключении.
Комплексная реформа означает пересмотр полномочий, функций, состава и порядка избрания членов Высшего совета юстиции с целью восстановления доверия общества к этому органу, его независимости и беспристрастности, а также к его способности выполнять свои конституционные функции, сказано в документе.
Комиссия подчеркнула, что тщательная реформа должна устранить постоянные обвинения в отсутствии добросовестности в Высшем совете юстиции, что создает угрозу независимости и беспристрастности судей.
Венецианская комиссия отметила те свои рекомендации от марта 2023 года, которые не были выполнены в рамках реформы. Был отмечен судебный корпоративизм в Грузии.
"Проблему судебного корпоративизма можно решить разными способами, например, изменив порядок избрания судей-членов Высшего совета юстиции, ограничив их другие административные функции в судебной системе, сократив полномочия Высшего совета юстиции для снижения риска злоупотреблений, разделив свои полномочия между различными органами", - говорится в отчете.
Подобная реформа, по мнению Венецианской комиссии, должна проводиться после тщательного и инклюзивного консультативного процесса с признанием того, что быстрого решения проблемы восстановления доверия общества к судебной системе не существует.
При этом в документе подчеркнуто, что институциональные реформы должны проводиться параллельно с долгосрочными усилиями, направленными на повышение профессионализма, а не заменять их.
По мнению Венецианской комиссии, из пяти рекомендаций, касающихся Высшего совета юстиции, выполнена лишь одна, две выполнены частично и еще две не выполнены.
Невыполненной комиссия назвала рекомендацию о сокращении полномочий Высшего совета юстиции и его реформировании.
"Незначительные или технические поправки к закону не соответствуют этой рекомендации", - говорится в заключении.
Комиссия положительно оценила выполнение рекомендации о процедуре освобождения судей должностей и отметила частичное выполнение рекомендаций об ограничении дисциплинарной ответственности за нарушение принципа политического нейтралитета и усилении обязательного характера исполнения решений Верховного суда.
По тем пунктам, которые считаются выполненными частичного, Венецианская комиссия рекомендовала уточнить формулировки, сделав их более конкретными.
Кроме того, по мнению Венецианской комиссии, в ходе реформы не были учтены следующие рекомендации: более строгие возрастные критерии для кандидатов в судьи Верховного суда; антитупиковый механизм в процедуре выдвижения кандидатур в Верховный суд; добавление конкретных требований в процедуру так называемого "перераспределения" кандидатов и сокращение срока полномочий председателя Верховного суда.