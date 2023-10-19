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Палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный – Лавров
Палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный – Лавров
Москва рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T10:33+0400
2023-10-19T10:33+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также отметил, что Москва видит попытки все свалить на Иран, и считает их провокационными.Министр также сообщил, что российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта. По словам Лаврова, некоторые из них между заинтересованными странами состоятся в ближайшие дни."Реальным механизмом могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающим там людей", – пояснил дипломат, уточнив, что предложенная Россией резолюция по этому вопросу не была принята. Жители Израиля продолжают прибывать в Грузию>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, израиль, россия, иран, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке, сергей лавров, политика
Палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный – Лавров
10:33 19.10.2023 (обновлено: 10:59 19.10.2023)
Москва рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке.
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также отметил, что Москва видит попытки все свалить на Иран, и считает их провокационными.
"Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен", – сказал Лавров журналистам.
Министр также сообщил, что российская сторона рассчитывает на продолжение консультаций по урегулированию израильско-палестинского конфликта. По словам Лаврова, некоторые из них между заинтересованными странами состоятся в ближайшие дни.
"Реальным механизмом могло бы стать решение СБ ООН с призывом ко всем сторонам остановить любые насильственные действия и обеспечить решение гуманитарных проблем с учетом той настоящей катастрофы, которая грозит сектору Газа и миллионам проживающим там людей", – пояснил дипломат, уточнив, что предложенная Россией резолюция по этому вопросу не была принята.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.