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Часть обманутых компанией "Центр поинт" дольщиков получат квартиры в 2025 году
Часть обманутых компанией "Центр поинт" дольщиков получат квартиры в 2025 году
Жертвами около строительной компании "Центр поинт" стали более шести тысяч грузинских семей 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T16:58+0400
2023-10-19T16:58+0400
2023-10-19T16:58+0400
тбилиси
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компания "центр поинт групп"
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Двести семей-дольщиков, пострадавших из-за девелоперской компании "Центр поинт", обеспечат квартирами в 2025 году, заявил гендиректор девелоперской компании "Арки" Шио Хецуриани в эфире Медиаплатформы BMG. Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Более 15 лет свои квартиры ждут около шести тысяч грузинских семей. Мэрия Тбилиси поэтапно решает проблему долгостроев, уже подписан меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов. По его словам, первым этапом строительства жилого корпуса на проспекте Гурамишвили было обустройство и укрепление инфраструктуры площади и ближайшей территории, для чего компания инвестировала 4 миллиона лари. "Это заняло почти один год. В настоящее время мы уже начали процесс строительства, с одной стороны, построено три подземных и два надземных этажа, а с другой стороны – процесс идет по графику", – сказал он. Дело "Центр поинт" Бывшие владельцы "Центр поинт групп", бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили, в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси. В сентябре 2017 года "Центр поинт групп" приобрела компания "М квадрат", а передача земель компаний, входящих в "Центр поинт групп", и контрактов затянулась. Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, новости, экономика, общество, компания "центр поинт групп"
тбилиси, новости, экономика, общество, компания "центр поинт групп"
Часть обманутых компанией "Центр поинт" дольщиков получат квартиры в 2025 году
Жертвами около строительной компании "Центр поинт" стали более шести тысяч грузинских семей
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Двести семей-дольщиков, пострадавших из-за девелоперской компании "Центр поинт", обеспечат квартирами в 2025 году, заявил гендиректор девелоперской компании "Арки" Шио Хецуриани в эфире Медиаплатформы BMG.
Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Более 15 лет свои квартиры ждут около шести тысяч грузинских семей. Мэрия Тбилиси поэтапно решает проблему долгостроев, уже подписан меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов.
"Как и было обещано, и пострадавшим, и новым жителям "Арки" будет предоставлена возможность жить в проекте до конца 2025 года. В рамках этого проекта квартиры будут переданы 200 пострадавшим семьям", – сказал Хецуриани.
По его словам, первым этапом строительства жилого корпуса на проспекте Гурамишвили было обустройство и укрепление инфраструктуры площади и ближайшей территории, для чего компания инвестировала 4 миллиона лари.
"Это заняло почти один год. В настоящее время мы уже начали процесс строительства, с одной стороны, построено три подземных и два надземных этажа, а с другой стороны – процесс идет по графику", – сказал он.
Бывшие владельцы "Центр поинт групп", бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили, в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси.
В сентябре 2017 года "Центр поинт групп" приобрела компания "М квадрат", а передача земель компаний, входящих в "Центр поинт групп", и контрактов затянулась.
Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.