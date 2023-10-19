https://sputnik-georgia.ru/20231019/chast-obmanutykh-kompaniey-tsentr-point-dolschikov-poluchat-kvartiry-v-2025-godu-283455523.html

Часть обманутых компанией "Центр поинт" дольщиков получат квартиры в 2025 году

Часть обманутых компанией "Центр поинт" дольщиков получат квартиры в 2025 году

Жертвами около строительной компании "Центр поинт" стали более шести тысяч грузинских семей 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T16:58+0400

2023-10-19T16:58+0400

2023-10-19T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Двести семей-дольщиков, пострадавших из-за девелоперской компании "Центр поинт", обеспечат квартирами в 2025 году, заявил гендиректор девелоперской компании "Арки" Шио Хецуриани в эфире Медиаплатформы BMG. Дело строительной компании "Центр поинт" – одно из самых резонансных дел об обманутых дольщиках за последние годы в Грузии. Более 15 лет свои квартиры ждут около шести тысяч грузинских семей. Мэрия Тбилиси поэтапно решает проблему долгостроев, уже подписан меморандум с компаниями, которые взяли на себя обязательство завершить строительство всех объектов. По его словам, первым этапом строительства жилого корпуса на проспекте Гурамишвили было обустройство и укрепление инфраструктуры площади и ближайшей территории, для чего компания инвестировала 4 миллиона лари. "Это заняло почти один год. В настоящее время мы уже начали процесс строительства, с одной стороны, построено три подземных и два надземных этажа, а с другой стороны – процесс идет по графику", – сказал он. Дело "Центр поинт" Бывшие владельцы "Центр поинт групп", бывший вице-спикер парламента Грузии Русудан Кервалишвили и ее сестра Майя Рчеулишвили, в марте 2017 года получили по 4 года тюрьмы за присвоение в 2004-2009 годах более 11 миллионов лари из средств дольщиков товарищества "Табукашвили 88", строящего жилой комплекс на площади Саакадзе в Тбилиси. В сентябре 2017 года "Центр поинт групп" приобрела компания "М квадрат", а передача земель компаний, входящих в "Центр поинт групп", и контрактов затянулась. Дело "Центр поинт" включает три эпизода. Первый касается присвоения средств, второй – махинаций с земельными участками, а третий – банкротства "Инвестиционного агентства Евразии", которое создали мать и сын Рчеулишвили и Кервалишвили для привлечения инвестиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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