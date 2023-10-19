https://sputnik-georgia.ru/20231019/eto-lozh---glava-mvd-gruzii-oproverg-slukhi-o-svoey-otstavke-283434244.html

"Это ложь" - глава МВД Грузии опроверг слухи о своей отставке

"Это ложь" - глава МВД Грузии опроверг слухи о своей отставке

Глава силового ведомства назвал ложью слухи о своей отставке 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг слухи, согласно которым он может покинуть занимаемую должность. Это не первый случай, когда Гомелаури опровергнул слухи о своей отставке. Об уходе министра активно говорили в СМИ после трагедии на курорте Шови, когда в результате схода оползня погибли 32 человека. Гомелаури обвинили в том, что он не вернулся в Грузию из Турции, узнав о трагедии. Его отставку предрекали и после событий 5-6 июля 2021 года в Тбилиси, когда противники ЛГБТ собрались на контракцию. В результате пострадали 55 человек. Министр отметил, что поздравил нового американского дипломата, пожелав ей успехов. Вахтанг Гомелаури занимает должность главы МВД с 2019 года, полсе ухода Георгия Гахария. Ранее Гомелаури занимал должность главы Службы Госбезопасности - с 1 августа 2015 по 8 сентября 2019 года. Новый посол США Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года. Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США >>Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, парламент грузии, вахтанг гомелаури, мвд грузии, отставка