https://sputnik-georgia.ru/20231019/mestnye-zhiteli-ne-puskayut-storonnikov-saakashvili-v-rodnoe-selo-ivanishvili--doshlo-do-draki-283453817.html
Местные жители не пускают сторонников Саакашвили в родное село Иванишвили – дошло до драки
Местные жители не пускают сторонников Саакашвили в родное село Иванишвили – дошло до драки
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Драка произошла между сторонниками осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и жителями Чорвилы – родного села основателя... 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T15:55+0400
2023-10-19T15:55+0400
2023-10-19T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Драка произошла между сторонниками осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и жителями Чорвилы – родного села основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили, куда они приехали для проведения акции протеста. Как заявили организаторы акции, они доехали на машинах из Тбилиси в Чорвилу (регион Имерети), чтобы опротестовать неформальное правление Иванишвили и выразить солидарность осужденному экс-президенту Саакашвили. У въезда в населенный пункт членов и активистов крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" остановили жители села и преградили им путь. По их словам, они не хотят никаких политических акций около своих домов. "Уходите туда, откуда пришли", "Давайте назад", "Убирайтесь" – слышны выкрики местных жителей. Правоохранителям удалось нейтрализовать ситуацию. Они не допускают друг к другу активистов "Нацвижения" и жителей села. Активисты и члены "Нацдвижения" держат в руках флаги Грузии, Евросоюза и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, происшествия, грузия, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, происшествия, грузия, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Драка произошла между сторонниками осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и жителями Чорвилы – родного села основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзины Иванишвили, куда они приехали для проведения акции протеста.
Как заявили организаторы акции, они доехали на машинах из Тбилиси в Чорвилу (регион Имерети), чтобы опротестовать неформальное правление Иванишвили и выразить солидарность осужденному экс-президенту Саакашвили.
У въезда в населенный пункт членов и активистов крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" остановили жители села и преградили им путь. По их словам, они не хотят никаких политических акций около своих домов.
"Уходите туда, откуда пришли", "Давайте назад", "Убирайтесь" – слышны выкрики местных жителей.
Правоохранителям удалось нейтрализовать ситуацию. Они не допускают друг к другу активистов "Нацвижения" и жителей села.
Активисты и члены "Нацдвижения" держат в руках флаги Грузии, Евросоюза и США.