https://sputnik-georgia.ru/20231019/mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival-im-bidziny-kvernadze-otkryvaetsya-v-tbilisi-283448648.html
Международный музыкальный фестиваль им. Бидзины Квернадзе открывается в Тбилиси
Международный музыкальный фестиваль им. Бидзины Квернадзе открывается в Тбилиси
В рамках фестиваля запланировано четыре концерта 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T14:34+0400
2023-10-19T14:34+0400
2023-10-19T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Второй по счету Международный музыкальный фестиваль им. Бидзины Квернадзе открывается в столице 19 октября и продлится до 29 октября, говорится в сообщении организаторов. В рамках фестиваля запланировано четыре концерта, два из них пройдут в Тбилиси, еще два – в Телави. Вечером 19 октября фестиваль откроется соло-концертом признанной во всем мире звезды – сопрано Яно Алибегашвили вместе с композитором Никой Никвашвили и струнным оркестром. Концерт состоится на сцене театра им. Шота Руставели. Уже 21 октября также на сцене театра Руставели пройдет концерт грузинского композитора и четырех французских артистов, которые приедут в Грузию специально для фестиваля. В городе Телави концерт состоится 28 октября, там гости смогут посетить вечер фортепианной музыки, а в завершающий день фестиваля, 29 октября, состоится спектакль по мотивам балета "Серафита" композитора Бидзины Квернадзе. Азербайджанская хоровая капелла с успехом выступила в Грузии>>Бидзина Квернадзе (1928-2010) – уроженец кахетинского города Сигнахи. В 1953 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции Андрея Баланчивадзе и Александра Шаверзашвили. В 1953-1968 годах преподавал теоретические дисциплины в музыкальных школах Тбилиси. С 1958 года был преподавателем кафедры композиции в Тбилисской консерватории. Из самых известных произведений Квернадзе: опера "И был год восьмой…" (1983), балеты "Хореографические новеллы" (1965), "Берикаоба" (1974), оперетта "Мужья и жены" (1970), кантаты и вокально-симфонические поэмы "1905" (совместно с Сулханом Насидзе, 1955), "Бессмертие" (1971), поэма "Моя мольба" (1977), вокально-симфонический цикл "Древнегрузинские надписи" (1978) и др. Бидзина Квернадзе – автор многих романсов, песен и музыкальных произведений к драматическим спектаклям, в том числе "Чинчрака" Г. Нахуцришвили (1955), "Что тот солдат, что этот" Б. Брехта (1961), "Сон в летнюю ночь" У. Шекспира (1962), а также музыки к фильмам "Приговор" (1959), "Встреча в горах" (1961) и "Дата Туташхия" (совместно с Джансугом Кахидзе, 1976).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, музыкальный фестиваль, тбилиси, культура, культурная жизнь грузии, культура, фестиваль
новости, грузия, музыкальный фестиваль, тбилиси, культура, культурная жизнь грузии, культура, фестиваль
Международный музыкальный фестиваль им. Бидзины Квернадзе открывается в Тбилиси
В рамках фестиваля запланировано четыре концерта
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Второй по счету Международный музыкальный фестиваль им. Бидзины Квернадзе открывается в столице 19 октября и продлится до 29 октября, говорится в сообщении организаторов.
В рамках фестиваля запланировано четыре концерта, два из них пройдут в Тбилиси, еще два – в Телави.
Вечером 19 октября фестиваль откроется соло-концертом признанной во всем мире звезды – сопрано Яно Алибегашвили вместе с композитором Никой Никвашвили и струнным оркестром. Концерт состоится на сцене театра им. Шота Руставели.
Уже 21 октября также на сцене театра Руставели пройдет концерт грузинского композитора и четырех французских артистов, которые приедут в Грузию специально для фестиваля.
В городе Телави концерт состоится 28 октября, там гости смогут посетить вечер фортепианной музыки, а в завершающий день фестиваля, 29 октября, состоится спектакль по мотивам балета "Серафита" композитора Бидзины Квернадзе.
Бидзина Квернадзе (1928-2010) – уроженец кахетинского города Сигнахи. В 1953 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции Андрея Баланчивадзе и Александра Шаверзашвили. В 1953-1968 годах преподавал теоретические дисциплины в музыкальных школах Тбилиси. С 1958 года был преподавателем кафедры композиции в Тбилисской консерватории.
Из самых известных произведений Квернадзе: опера "И был год восьмой…" (1983), балеты "Хореографические новеллы" (1965), "Берикаоба" (1974), оперетта "Мужья и жены" (1970), кантаты и вокально-симфонические поэмы "1905" (совместно с Сулханом Насидзе, 1955), "Бессмертие" (1971), поэма "Моя мольба" (1977), вокально-симфонический цикл "Древнегрузинские надписи" (1978) и др.
Бидзина Квернадзе – автор многих романсов, песен и музыкальных произведений к драматическим спектаклям, в том числе "Чинчрака" Г. Нахуцришвили (1955), "Что тот солдат, что этот" Б. Брехта (1961), "Сон в летнюю ночь" У. Шекспира (1962), а также музыки к фильмам "Приговор" (1959), "Встреча в горах" (1961) и "Дата Туташхия" (совместно с Джансугом Кахидзе, 1976).