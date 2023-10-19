https://sputnik-georgia.ru/20231019/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-smyagchit-politiku-kreditovaniya--glavnye-novshestva-283430481.html
Нацбанк Грузии принял решение смягчить политику кредитования – главные новшества
Нацбанк Грузии принял решение смягчить политику кредитования – главные новшества
Нацбанк активно работает над долгосрочным планом политики кредитования 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T09:00+0400
2023-10-19T09:00+0400
2023-10-19T09:00+0400
экономика
грузия
национальный банк грузии
новости
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии принял решение пересмотреть кредитную политику в отношении потребительских кредитов и кредитов в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора. На сегодняшний день комитет по финансовой стабильности, исходя из последних тенденций, решил оставить неизменным контрциклический буфер капитала. Контрциклический буфер капитала представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков. С 2018 года ставка контрциклического буфера сохранялась на уровне 0% и росла в зависимости от роста уровня кредитования. В марте 2023 года ставка контрциклического буфера была увеличена до 1%. "По оценке комитета, при сохранении текущей тенденции кредитной активности и экономического роста ожидается, что соотношение кредитов к ВВП приблизится к долгосрочному тренду в 2024 году. Таким образом, на текущем этапе нет необходимости менять ставку контрциклического буфера капитала по сравнению с существующим уровнем", – говорится в сообщении. Главные новшества по кредитам Первым главным новшеством по кредитам стало увеличение сроков потребительских кредитов из-за тенденции снижения кредитования после пика в 2022 году. В Грузии вырос срок потребительских кредитов>>С 1 ноября 2023 года максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернется к уровню 2022 года и составит четыре года. А вот второе новшество в правилах кредитования вступит в силу с 1 января 2024 года. Будет упразднен лимит на выдачу кредитов в лари. Однако при этом Нацбанк использует принцип хеджирования для кредитов более 300 тысяч лари. Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках. В то же время Нацбанк увеличил лимит выдачи без хеджирования кредитов в лари с 200 тысяч до 300 тысяч для получающих доход в лари. Те лица, которые получают доход в иностранной валюте, будут иметь возможность получить кредит в иностранной валюте. При этом комитет по финансовой политике оставил в силе ставки по кредитам в лари и в долларах. Планы Нацбанка В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования. Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, национальный банк грузии, новости
экономика, грузия, национальный банк грузии, новости
Нацбанк Грузии принял решение смягчить политику кредитования – главные новшества
Нацбанк активно работает над долгосрочным планом политики кредитования
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии принял решение пересмотреть кредитную политику в отношении потребительских кредитов и кредитов в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.
На сегодняшний день комитет по финансовой стабильности, исходя из последних тенденций, решил оставить неизменным контрциклический буфер капитала.
Контрциклический буфер капитала представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков.
С 2018 года ставка контрциклического буфера сохранялась на уровне 0% и росла в зависимости от роста уровня кредитования. В марте 2023 года ставка контрциклического буфера была увеличена до 1%.
"По оценке комитета, при сохранении текущей тенденции кредитной активности и экономического роста ожидается, что соотношение кредитов к ВВП приблизится к долгосрочному тренду в 2024 году. Таким образом, на текущем этапе нет необходимости менять ставку контрциклического буфера капитала по сравнению с существующим уровнем", – говорится в сообщении.
Главные новшества по кредитам
Первым главным новшеством по кредитам стало увеличение сроков потребительских кредитов из-за тенденции снижения кредитования после пика в 2022 году.
С 1 ноября 2023 года максимальный срок выдачи необеспеченных кредитов вернется к уровню 2022 года и составит четыре года.
"В будущем Нацбанк продолжит следить за тенденциями потребительского кредитования, поскольку здоровые стандарты кредитования являются важной предпосылкой стабильности долга домохозяйств в этом сегменте", – говорится в сообщении.
А вот второе новшество в правилах кредитования вступит в силу с 1 января 2024 года. Будет упразднен лимит на выдачу кредитов в лари. Однако при этом Нацбанк использует принцип хеджирования для кредитов более 300 тысяч лари.
Хеджирование – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен путем заключения сделок на срочных рынках.
В то же время Нацбанк увеличил лимит выдачи без хеджирования кредитов в лари с 200 тысяч до 300 тысяч для получающих доход в лари.
Те лица, которые получают доход в иностранной валюте, будут иметь возможность получить кредит в иностранной валюте.
При этом комитет по финансовой политике оставил в силе ставки по кредитам в лари и в долларах.
Планы Нацбанка
В целях смягчения структурных рисков, вызванных долларизацией, Национальный банк во взаимодействии с банковским сектором активно работает над долгосрочным планом политики кредитования.
Регулятор планирует максимально учитывать возможное влияние на кредитную активность экономического положения и важность доступа к финансам населения.