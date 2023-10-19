https://sputnik-georgia.ru/20231019/novye-pravila-dlya-smi-chto-v-itoge-utverdil-parlament-283467531.html

Новые правила для СМИ: Что в итоге утвердил парламент

Новые правила для СМИ: Что в итоге утвердил парламент

Согласно утвержденным парламентом правилам, СМИ обязаны будут создать механизм саморегулирования в соответствии со своим Кодексом поведения 19.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "О вещании", предполагающие новые правила обжалования нарушений запрета языка ненависти в СМИ. Запрет языка ненависти в СМИ был введен в 2022 году. Согласно норме закона запрещается распространение программы или рекламы, содержащей подстрекательство к насилию или ненависти (язык ненависти) в отношении лица или группы лиц по признаку ограниченных возможностей, этнического, социального происхождения, гендера, пола, гендерной принадлежности, национальности, расы, религии или веры, сексуальной ориентации, цвета кожи, генетических характеристик, языка, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущества, места рождения или возраста, за исключением случая, когда это необходимо, исходя из контекста программы, и намерение распространять язык ненависти отсутствует. При этом в законе прямо сказано, что программа или реклама не могут признаваться содержащими язык ненависти, предусмотренный настоящим пунктом, только ввиду их оскорбительного или критического содержания. Согласно утвержденным парламентом правилам, после долгих обсуждений, СМИ обязаны будут создать механизм саморегулирования в соответствии со своим Кодексом поведения, который будет рассматривать жалобы на нарушение СМИ запретов. Евродиректива или цензура – в Грузии активно обсуждают новые правила для СМИ >>Обжаловать решение СМИ можно будет в апелляционном органе, в который входят только представители СМИ и не могут входить чиновники и члены партий. После, уже по вопросу нарушения запрета на язык ненависти, можно будет обжаловать в Национальной комиссии по коммуникациям. Комиссия будет правомочна рассмотреть вопрос санкций в зависимости от тяжести нарушения. При этом комиссию не будут касаться нарушения, связанные с профессиональными стандартами и нормами этики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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