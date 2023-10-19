https://sputnik-georgia.ru/20231019/obvineniya-ssha-bez-dokazatelstv-budut-pustyshkoy--papuashvili-o-sanktsiyakh-protiv-partskhaladze-283453994.html

Обвинения США без доказательств будут пустышкой – Папуашвили о санкциях против Парцхаладзе

Обвинения США без доказательств будут пустышкой – Папуашвили о санкциях против Парцхаладзе

Грузинская сторона обратилась к США за доказательствами, отметил глава парламента 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T16:16+0400

2023-10-19T16:16+0400

2023-10-19T16:16+0400

новости

грузия

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277603833_0:193:2048:1346_1920x0_80_0_0_0f76820d3abddff7a3c334aa4d6080b1.jpg

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Все обвинения, выдвинутые в адрес бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе, окажутся пустышкой, в том случае, если США не представят соответствующих доказательств, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. США в сентябре расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх. Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России". Вскоре после обнародования Госдепом США информации о введении санкций против Парцхаладзе, 20 сентября Минюст Грузии счел целесообразным лишение его грузинского гражданства. Документ был отправлен президенту Грузии Саломе Зурабишвили на подписание, но 21 сентября стало известно, что она передумала его подписывать. Минюст решил лишить гражданства Грузии бывшего генпрокурора, попавшего под санкции США>>Зурабишвили считает, что Парцхаладзе, которого Госдеп США обвинил в связях с ФСБ России, должен ответить перед законом как гражданин Грузии. По утверждению президента, она предотвращает превращение Грузии в "черную дыру" и дает госинститутам возможность в разумные сроки защитить репутацию и интересы страны, особенно в преддверии решения ЕС по статусу кандидата. Парцхаладзе и санкции По данным Госдепа США, ФСБ России использовала Парцхаладзе для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России, а Парцхаладзе в свою очередь извлекал выгоду из своих связей в ФСБ. Госдепа назвал Парцхаладзе российско-грузинским олигархом, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. Парцхаладзе получил российский паспорт и, вероятно, гражданство благодаря помощи своего соратника – сотрудника ФСБ РФ Александра Онищенко, утверждает Госдеп США. Касательно возможных связей Парцхаладзе с ФСБ, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что ждут от США доказательств выдвинутых обвинений. Между тем Служба госбезопасности Грузии уже приступила к изучению вопроса и опросила самого Парцхаладзе. Детали дела пока неизвестны. Попавший под санкции США бывший генпрокурор лишен гражданства Грузии>>Парцхаладзе заявил, что обвинения Госдепа США безосновательны, и что он намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Между тем 20 сентября Парцхаладзе в ускоренном порядке переоформил на сына недвижимое имущество в Грузии – земельные участки, квартиры и коммерческие площади. Вся информация находится в открытом доступе на сайте Публичного реестра Минюста Грузии. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, саломе зурабишвили