https://sputnik-georgia.ru/20231019/otkazyvayuschiesya-ot-raboty-grazhdane-gruzii-mogut-lishitsya-sotspomoschi-283449856.html
Отказывающиеся от работы граждане Грузии могут лишиться соцпомощи
Отказывающиеся от работы граждане Грузии могут лишиться соцпомощи
Власти Грузии уже начали работать над специальным механизмом 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T15:14+0400
2023-10-19T15:14+0400
2023-10-19T15:14+0400
новости
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Трудоспособные граждане Грузии, которые отказываются от работы, могут остаться без статуса социально незащищенного человека, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе.Государство уже начало работу над соответствующим механизмом. По словам Какауридзе, статус соцнезащищенного не должен способствовать тому, чтобы население не работало. Он отметил, что в частном секторе есть тысячи вакансий, которые не использованы населением страны со статусом соцнезащищенного. "Наш подход будет таким, чтобы поэтапно эти люди максимально были трудоустроены и вместо статуса соцнезащищенного зависели от собственного дохода", – отметил Какауридзе. Программа трудоустройства Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом. При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, их статус не будет проверяться. Владельцев собак в Тбилиси учат правильно выгуливать питомцев и следить за ними>>В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем. По последним данным, в Грузии было зарегистрировано 655,7 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,6% всего населения страны. Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия
Отказывающиеся от работы граждане Грузии могут лишиться соцпомощи
Власти Грузии уже начали работать над специальным механизмом
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Трудоспособные граждане Грузии, которые отказываются от работы, могут остаться без статуса социально незащищенного человека, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе.
Государство уже начало работу над соответствующим механизмом. По словам Какауридзе, статус соцнезащищенного не должен способствовать тому, чтобы население не работало.
"Трудоспособное население должно работать. С этой целью у нас в Минздраве есть программа трудоустройства на общественную работу. Именно это является первым этапом этой программы. Эта программа должна работать минимум два-три года, а затем мы должны осваивать вакансии в частном секторе", – цитирует Какауридзе "Палитраньюс".
Он отметил, что в частном секторе есть тысячи вакансий, которые не использованы населением страны со статусом соцнезащищенного.
"Наш подход будет таким, чтобы поэтапно эти люди максимально были трудоустроены и вместо статуса соцнезащищенного зависели от собственного дохода", – отметил Какауридзе.
Программа трудоустройства
Программа предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.
При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства, их статус не будет проверяться.
В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.
По последним данным, в Грузии было зарегистрировано 655,7 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,6% всего населения страны.
Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня 2022 года соцнезащищенные семьи получают на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.