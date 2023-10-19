https://sputnik-georgia.ru/20231019/prezidentu-gruzii-nameknuli-ob-ugolovnom-presledovanii-283450693.html
Президенту Грузии намекнули об уголовном преследовании
Президенту Грузии намекнули об уголовном преследовании
Конституционный суд ранее подтвердил, что президент Грузии нарушила главный закон страны 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T14:58+0400
2023-10-19T14:58+0400
2023-10-19T15:16+0400
саломе зурабишвили
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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и если в ее дальнейших действиях будут признаки уголовного преступления, то начнется расследование, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегвадзе, отвечая на вопрос журналиста о возможном возбуждении уголовного дела в отношении главы государства. О том, что президент Грузии поставит себя вне закона, если продолжит совершать зарубежные визиты без согласия правительства и тем самым нарушать Конституцию, ранее заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. А по словам одного из лидеров общественного движения "Сила народа", дептутата Гурама Мачарашвили, если президент не подчинится решению Конституционного суда, то ее привлекут к уголовной ответственности. По словам Брегвадзе, другие детали о возбуждении уголовного дела стоит уточнить у прокуратуры. Провал импичмента президента Грузии в парламенте – война или театр абсурда>>Правящей партии накануне не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали всего лишь 86 депутатов вместо необходимых 100. Зурабишвили, которая присутствовала на заседании, отказалась отвечать на вопросы депутатов. Более того, она не дала однозначного ответа о своих дальнейших действиях. Что дальше Импичмент Саломе Зурабишвили провалился, таким образом, она осталась президентом Грузии, сохранив за собой все полномочия, прописанные в Конституции, в том числе окончательное решение по гражданству, право вето и право на помилование. В отставку Зурабишвили пока не собирается и предпочла хранить молчание после провала импичмента. Однако в ряде случаев президенту Грузии предстоит взаимодействовать с правительством и даже выступить в начале следующего года перед депутатами парламента Грузии с ежегодным отчетом. Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце осени 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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саломе зурабишвили , конституция грузии, конституционный суд грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости, министерство юстиции грузии, рати брегадзе
саломе зурабишвили , конституция грузии, конституционный суд грузии, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент, грузинская мечта - демократическая грузия, политика, грузия, новости, министерство юстиции грузии, рати брегадзе
Президенту Грузии намекнули об уголовном преследовании
14:58 19.10.2023 (обновлено: 15:16 19.10.2023)
Конституционный суд ранее подтвердил, что президент Грузии нарушила главный закон страны
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и если в ее дальнейших действиях будут признаки уголовного преступления, то начнется расследование, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегвадзе, отвечая на вопрос журналиста о возможном возбуждении уголовного дела в отношении главы государства.
О том, что президент Грузии поставит себя вне закона, если продолжит совершать зарубежные визиты без согласия правительства и тем самым нарушать Конституцию, ранее заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. А по словам одного из лидеров общественного движения "Сила народа", дептутата Гурама Мачарашвили, если президент не подчинится решению Конституционного суда, то ее привлекут к уголовной ответственности.
"В целом, если кто-то совершает уголовное преступление, то, безусловно, может начаться расследование. Конституционный суд принял решение, что президент нарушила Конституцию Грузии. Лично мне, как министру юстиции, очень печально, что уже установлен факт нарушения Конституции главой государства", – заявил Брегадзе.
По словам Брегвадзе, другие детали о возбуждении уголовного дела стоит уточнить у прокуратуры.
Правящей партии накануне не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали всего лишь 86 депутатов вместо необходимых 100.
Зурабишвили, которая присутствовала на заседании, отказалась отвечать на вопросы депутатов. Более того, она не дала однозначного ответа о своих дальнейших действиях.
Импичмент Саломе Зурабишвили провалился, таким образом, она осталась президентом Грузии, сохранив за собой все полномочия, прописанные в Конституции, в том числе окончательное решение по гражданству, право вето и право на помилование.
В отставку Зурабишвили пока не собирается и предпочла хранить молчание после провала импичмента.
Однако в ряде случаев президенту Грузии предстоит взаимодействовать с правительством и даже выступить в начале следующего года перед депутатами парламента Грузии с ежегодным отчетом.
Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце осени 2024 года.