https://sputnik-georgia.ru/20231019/prezidentu-gruzii-nameknuli-ob-ugolovnom-presledovanii-283450693.html

Президенту Грузии намекнули об уголовном преследовании

Президенту Грузии намекнули об уголовном преследовании

Конституционный суд ранее подтвердил, что президент Грузии нарушила главный закон страны 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T14:58+0400

2023-10-19T14:58+0400

2023-10-19T15:16+0400

саломе зурабишвили

конституция грузии

конституционный суд грузии

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и если в ее дальнейших действиях будут признаки уголовного преступления, то начнется расследование, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегвадзе, отвечая на вопрос журналиста о возможном возбуждении уголовного дела в отношении главы государства. О том, что президент Грузии поставит себя вне закона, если продолжит совершать зарубежные визиты без согласия правительства и тем самым нарушать Конституцию, ранее заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. А по словам одного из лидеров общественного движения "Сила народа", дептутата Гурама Мачарашвили, если президент не подчинится решению Конституционного суда, то ее привлекут к уголовной ответственности. По словам Брегвадзе, другие детали о возбуждении уголовного дела стоит уточнить у прокуратуры. Провал импичмента президента Грузии в парламенте – война или театр абсурда>>Правящей партии накануне не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали всего лишь 86 депутатов вместо необходимых 100. Зурабишвили, которая присутствовала на заседании, отказалась отвечать на вопросы депутатов. Более того, она не дала однозначного ответа о своих дальнейших действиях. Что дальше Импичмент Саломе Зурабишвили провалился, таким образом, она осталась президентом Грузии, сохранив за собой все полномочия, прописанные в Конституции, в том числе окончательное решение по гражданству, право вето и право на помилование. В отставку Зурабишвили пока не собирается и предпочла хранить молчание после провала импичмента. Однако в ряде случаев президенту Грузии предстоит взаимодействовать с правительством и даже выступить в начале следующего года перед депутатами парламента Грузии с ежегодным отчетом. Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце осени 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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