https://sputnik-georgia.ru/20231018/proval-impichmenta-prezidenta-gruzii-v-parlamente-voyna-ili-teart-absurda-283427875.html

Провал импичмента президента Грузии в парламенте - война или "театр абсурда"

Провал импичмента президента Грузии в парламенте - война или "театр абсурда"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проиграла войну правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и государственным институтам, заявил... 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T22:20+0400

2023-10-18T22:20+0400

2023-10-18T22:42+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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Правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали всего лишь 86 депутатов, вместо необходимых 100. При этом лидер правящей партии еще раз подчеркнул, что для "Грузинской мечты" Зурабишвили осталась на должности лишь формально. Импичмент президента Грузии провалился – Зурабишвили остается на своем посту>>А вот другой лидер партии Гия Вольский не смог скрыть разочарования отдельными партиями и политиками, которые отказались поддержать импичмент президента. Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа".До заседания в парламенте ряд депутатов правящей партии уверял, что импичмент президента возможен, отмечая, что они ведут работу с оппозицией, пытаясь их убедить в правильности отстранения Зурабишвили с должности. Однако еще до начала голосования председатель правящей партии дал понять, что импичмент будет провален. Единственный голос оппозиции Единственным, кто открыто проголосовал против импичмента президента стал лидер политической группы "Граждане" Алеко Элисашвили. При этом он обратил внимание на то, что в стране достаточно проблем и нарушение президентом Конституции не самая главная из них. "Такое ощущение, что в стране все решено, нет никаких проблем и главной заботой народа является то, что президент с кем-то встретилась и таким образом разрушила страну и обрушила на нас Конституцию. Это абсурд и оторвано от реальности", - сказал Элисашвили. Те, кого не было Единственной силой, которая официально заявила о бойкоте процедуры импичмента, стала самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение". Импичмент президента Грузии: о чем говорила Зурабишвили в парламенте>>Депутаты "Нацдвижения", несмотря на неоднократные обвинения в адрес Зурабишвили в том, что она проводит политику правящей партии и периодические требования помиловать основателя партии, осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, полностью проигнорировали заседание, где обсуждался вопрос отстранения президента с должности. Она назвала происходящее "политическим цирком", завершившимся поражением правящей партии. Что дальше Импичмент Саломе Зурабишвили провалился, и таким образом она осталась президентом Грузии, сохранив за собой все полномочия, прописанные в Конституции, в том числе на окончательное решение по гражданству, право вето и право на помилование. В отставку Зурабишвили пока не собирается и предпочла хранить молчание после провала импичмента. Однако, в ряде случаев президенту Грузии предстоит взаимодействовать с правительством и даже выступить в начале следующего года перед депутатами парламента Грузии с ежегодным отчетом.Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце осени 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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