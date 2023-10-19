https://sputnik-georgia.ru/20231019/rassledovanie-gibeli-12-letney-devochki-v-tbilisi--eksperta-obvinili-v-khalatnosti-283466828.html

Расследование гибели 12-летней девочки в Тбилиси – эксперта обвинили в халатности

Расследование гибели 12-летней девочки в Тбилиси – эксперта обвинили в халатности

Расследование по делу о халатности началось в июле 2023 года, когда все мазки и образцы тканей с тела умершей оказались покрыты плесенью 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T22:18+0400

2023-10-19T22:18+0400

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грузия

происшествия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Эксперта Национального бюро экспертизы, обвиняемого в халатности хранения улик по делу о гибели 12-летней Ани Янушайтите в Тбилиси, Тбилисский городской суд отпустил под залог в размере 2,5 тысячи лари, сообщает телеканал "Формула". Расследование по делу о халатности началось в июле 2023 года, когда все мазки и образцы тканей с тела умершей оказались покрыты плесенью из-за вероятного нарушения правил хранения. Обвинения предъявили эксперту бюро, который, по данным следствия, халатно отнесся к своим обязанностям. Суд счел достаточной мерой пресечения залог, так как не существует угрозы сокрытия от следствия и уничтожения улик. Тело 12-летней девочки было обнаружено в ночь на 17 марта 2023 года в заброшенном сквере рядом с жилыми домами в столичном спальном районе Диди Дигоми. До этого в соцсетях появилась информация о ее пропаже. Расследование гибели 12-летней девочки в Тбилиси стало поводом для нового уголовного дела >>Экспертизу тела Ани Янушайтите провели 21 марта 2023 года, специалисты отправили все мазки и образцы на экспертизу, предварительно их опечатав. При каких обстоятельствах погибла девочка и по какой статье ведется расследование прокуратура не сообщает. По предварительным данным, причиной смерти подростка стала асфиксия. Исходя из признаков насильственной смерти, полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и рассматривает сразу несколько версий. Дело не закрыто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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