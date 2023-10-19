https://sputnik-georgia.ru/20231019/rtveli-2023-v-gruzii-podkhodit-k-zaversheniyu--skolko-zarabotali-fermery-283429400.html

Ртвели 2023 в Грузии подходит к завершению – сколько заработали фермеры?

Ртвели 2023 в Грузии подходит к завершению – сколько заработали фермеры?

В Кахети переработано 204 тысячи тонн винограда, а в Раче – до 1,7 тысячи тонн 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T07:00+0400

2023-10-19T07:00+0400

2023-10-19T07:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Сезон сбора урожая винограда – ртвели – в Грузии подходит к концу, фермеры регионов Кахети и Рача на реализации продукции заработали 258,6 миллиона лари, сообщили в Национальном агентстве вина. Ртвели традиционно начинается в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября. А на родине легендарной хванчкары, в Раче, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября. По информации Агентства, в Кахети переработано 204 тысячи тонн винограда, в процессе сбора урожая были задействованы 350 предприятий. До 20 тысяч тонн винограда, поврежденного из-за климатических условий, переработало государственное предприятие ООО "Компания по управлению урожаем". В регионе Кахети общий доход от реализации винограда достигает 247 миллионов лари. Ртвели 2023: в Грузии успешно проходит сбор урожая винограда – фото>>Что касается Рачи, то здесь переработано до 1,7 тысячи тонн винограда. Доходы виноградарей достигают 11,6 млн лари. В процессе переработки винограда было задействовано около 50 винных компаний и погребов. В целях сохранения положительной динамики развития отрасли правительством ранее было принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2023 году. По решению правительства в Раче субсидия составила 4 лари за килограмм. Для получения субсидии винная компания была обязана заплатить фермерам не менее 7 лари за килограмм винограда сортов "александроули" и "муджуретули", а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. В Кахети размер субсидии на один килограмм винограда сорта "ркацители" и "кахури мцване" составил 0,2 лари. В частности, все компании, которые приняли и обработали более 100 тонн, получили субсидию в размере 0,2 лари за килограмм, если закупали виноград по стоимости не менее 0,9 лари за килограмм. Также госпредприятие принимало побитый градом виноград за 0,9 лари за килограмм. В 2022 году в Грузии собрано примерно 256,5 тысячи тонн винограда, в результате чего фермеры заработали 320,7 миллиона лари. Курс лари по отношению к доллару США на 18 октября составляет 2,6925 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинское вино, вино и виноделие грузии