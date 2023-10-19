https://sputnik-georgia.ru/20231019/ugroza-terrorizma-v-gruzii-byla-svedena-k-minimumu-v-2022-godu--glava-sgb-283466214.html
Угроза терроризма в Грузии была сведена к минимуму в 2022 году – глава СГБ
Угроза терроризма в Грузии была сведена к минимуму в 2022 году – глава СГБ
Отчет СГБ Грузии касается как вопросов безопасности, так и внутренних и внешних угроз для страны и вопроса коррупции 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T20:42+0400
2023-10-19T20:42+0400
2023-10-19T20:59+0400
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георгий лилуашвили
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борьба с терроризмом
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Угроза террористической деятельности была сведена к минимуму в Грузии в 2022 году, заявил глава СГБ Грузии Георгий Лилуашвили, представляя отчет за 2022 год в парламенте страны. СГБ Грузии представило отчет о своей деятельности парламенту Грузии еще в мае, однако из-за загруженности депутатов его представление на пленарном заседании было перенесено на октябрь. При этом он отметил, что СГБ удалось эффективно справиться с угрозами, исходящими со стороны спецслужб иностранных государств и деструктивных сил. Глава СГБ при этом не уточнил, о каких государствах идет речь. "В условиях геополитического кризиса и широкомасштабных боевых действий Служба государственной безопасности обеспечила эффективное управление угрозами безопасности, исходящими со многих направлений со стороны спецслужб зарубежных стран и отдельных деструктивных сил", – сказал Лилуашвили. По его словам, в стране поддерживается безопасная среда, а при тесной координации с соответствующими ведомствами, обеспечивается бесперебойная работа государственных систем и безопасное развитие. СГБ Грузии раскрыла факт международного терроризма >>Кроме того, он отметил тесное сотрудничество в вопросах безопасности в 2022 году с международными партнерами в вопросах укрепления безопасности. Отчет СГБ Грузии касается как вопросов безопасности, так и внутренних и внешних угроз для страны и вопроса коррупции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, георгий лилуашвили, сгб, служба госбезопасности грузии, борьба с терроризмом
грузия, новости, политика, георгий лилуашвили, сгб, служба госбезопасности грузии, борьба с терроризмом
Угроза терроризма в Грузии была сведена к минимуму в 2022 году – глава СГБ
20:42 19.10.2023 (обновлено: 20:59 19.10.2023)
Отчет СГБ Грузии касается как вопросов безопасности, так и внутренних и внешних угроз для страны и вопроса коррупции
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Угроза террористической деятельности была сведена к минимуму в Грузии в 2022 году, заявил глава СГБ Грузии Георгий Лилуашвили, представляя отчет за 2022 год в парламенте страны.
СГБ Грузии представило отчет о своей деятельности парламенту Грузии еще в мае, однако из-за загруженности депутатов его представление на пленарном заседании было перенесено на октябрь.
"Угрозы международного терроризма и насильственного экстремизма были по-прежнему актуальны. Несмотря на сложную ситуацию в мире с точки зрения терроризма, в результате усилий Службы государственной безопасности террористическая деятельность в стране сведена к минимуму", – сказал Лилуашвили.
При этом он отметил, что СГБ удалось эффективно справиться с угрозами, исходящими со стороны спецслужб иностранных государств и деструктивных сил. Глава СГБ при этом не уточнил, о каких государствах идет речь.
"В условиях геополитического кризиса и широкомасштабных боевых действий Служба государственной безопасности обеспечила эффективное управление угрозами безопасности, исходящими со многих направлений со стороны спецслужб зарубежных стран и отдельных деструктивных сил", – сказал Лилуашвили.
По его словам, в стране поддерживается безопасная среда, а при тесной координации с соответствующими ведомствами, обеспечивается бесперебойная работа государственных систем и безопасное развитие.
Кроме того, он отметил тесное сотрудничество в вопросах безопасности в 2022 году с международными партнерами в вопросах укрепления безопасности.
Отчет СГБ Грузии касается как вопросов безопасности, так и внутренних и внешних угроз для страны и вопроса коррупции.