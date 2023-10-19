https://sputnik-georgia.ru/20231019/uzhe-ne-tot-gonor---deputat-otsenil-vystuplenie-prezidenta-gruzii-v-parlamente-283437390.html

"Уже не тот гонор" – депутат оценил выступление президента Грузии в парламенте

"Уже не тот гонор" – депутат оценил выступление президента Грузии в парламенте

Если Зурабишвили не придет в себя, то ее ждет худшее, уверен политик 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T12:27+0400

2023-10-19T12:27+0400

2023-10-19T12:53+0400

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саломе зурабишвили

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже не говорит с таким гонором, как месяц назад, поэтому она и не смогла ответить на вопросы депутатов, заявил один из лидеров общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили, комментируя выступление главы государства в парламенте. Правящей партии накануне не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали всего лишь 86 депутатов вместо необходимых 100. Зурабишвили, которая присутствовала на заседании, отказалась отвечать на вопросы депутатов. По словам депутата, до прихода в парламент президент заявила, что должна нарушить молчание и ее увидят другой, но она так ничего и не сказала. "Если она нарушила молчание, почему не ответила на вопросы? Она все делает наоборот", – сказал Мачарашвили. Провал импичмента президента Грузии в парламенте – война или театр абсурда>>По словам депутата, Зурабишвили обещала обществу, что будет против главного оппонента правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", бывшей правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД), а на деле она объединилась с ними."Если она не придет в себя, то ее ожидает худшее", – сказал Мачарашвили, добавив, что у ЕНД и Зурабишвили один хозяин.По словам депутата, именно хозяин указал "Национальному движению" проигнорировать заседание, на котором решался вопрос импичмента президента. Что дальше Импичмент Саломе Зурабишвили провалился, таким образом, она осталась президентом Грузии, сохранив за собой все полномочия, прописанные в Конституции, в том числе окончательное решение по гражданству, право вето и право на помилование. В отставку Зурабишвили пока не собирается и предпочла хранить молчание после провала импичмента. Однако в ряде случаев президенту Грузии предстоит взаимодействовать с правительством и даже выступить в начале следующего года перед депутатами парламента Грузии с ежегодным отчетом. Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце осени 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента