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В Иране не исключают расширения ближневосточного конфликта

В Иране не исключают расширения ближневосточного конфликта

Глава генштаба ВС Ирана подчеркнул, что ООН должна провести внеочередное заседание и "остановить преступления Израиля" 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T12:07+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Конфликт Израиля с Палестиной может расшириться, если третьи страны будут оказывать поддержку Израилю, заявил глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери.Свою позицию он выразил в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.Багери также подчеркнул, что ООН должна провести внеочередное заседание и "остановить преступления Израиля". Как уточняет агентство, российская и иранская стороны договорились в ходе этого разговора сотрудничать в предоставлении помощи пострадавшим в конфликте.Жители Израиля продолжают прибывать в Грузию>>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа.Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а число погибших жителей Израиля превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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