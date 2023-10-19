https://sputnik-georgia.ru/20231019/v-kakom-sluchae-prezident-gruzii-mozhet-otvetit-pered-zakonom--otvet-deputata-283460413.html

В каком случае президент Грузии может ответить перед законом – ответ депутата

В каком случае президент Грузии может ответить перед законом – ответ депутата

Ранее Конституционный суд Грузии подтвердил, что президент нарушила главный закон страны 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T19:29+0400

2023-10-19T19:29+0400

2023-10-19T19:29+0400

саломе зурабишвили

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

импичмент

грузинская мечта - демократическая грузия

анри оханашвили

политика

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Если президент Грузии Саломе Зурабишвили совершит преступление и ее не отстранят от должности путем импичмента, правовое реагирование будет осуществлено после истечения ее полномочий на посту главы государства, заявил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили журналистам. О том, что президент Грузии поставит себя вне закона, если продолжит совершать зарубежные визиты без согласия правительства и тем самым нарушать Конституцию, ранее заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. А по словам одного из лидеров общественного движения "Сила народа", депутата Гурама Мачарашвили, если президент не подчинится решению Конституционного суда, то ее привлекут к уголовной ответственности. По его словам, совершит ли Зурабишвили зарубежный визит на личные средства или на государственные – это две разные ситуации. По его словам, тот факт, что Зурабишвили осуществила три визита на собственные средства, не делает их законными. Что касается конкретного реагирования, то, по словам Оханашвили, это решает прокуратура. Президенту Грузии намекнули об уголовном преследовании>>Правящей партии накануне не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали всего лишь 86 депутатов вместо необходимых 100. Зурабишвили, которая присутствовала на заседании, отказалась отвечать на вопросы депутатов. Более того, она не дала однозначного ответа о своих дальнейших действиях. Что дальше Импичмент Саломе Зурабишвили провалился, таким образом, она осталась президентом Грузии, сохранив за собой все полномочия, прописанные в Конституции, в том числе окончательное решение по гражданству, право вето и право на помилование. В отставку Зурабишвили пока не собирается и предпочла хранить молчание после провала импичмента. Однако в ряде случаев президенту Грузии предстоит взаимодействовать с правительством и даже выступить в начале следующего года перед депутатами парламента Грузии с ежегодным отчетом. Срок полномочий Зурабишвили истекает в конце осени 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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саломе зурабишвили , «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, импичмент, грузинская мечта - демократическая грузия, анри оханашвили, политика, грузия, новости