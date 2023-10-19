https://sputnik-georgia.ru/20231019/zvezdopad-orionidy-2023-znachenie-osennego-meteornogo-potoka-v-astrologii-283466670.html
Звездопад Ориониды 2023: значение осеннего метеорного потока в астрологии
Звездопад Ориониды 2023: значение осеннего метеорного потока в астрологии
Осенний звездопад Ориониды, который в 2023-м достигнет пика активности в ночь с 21 на 22 октября, имеет большое значение в астрологии 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T21:06+0400
2023-10-19T21:06+0400
2023-10-19T21:06+0400
справки
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звездопад
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Астрологи уверены, что период действия осеннего метеорного потока существенно влияет на людей, однако народные приметы, связанные с этим небесным явлением, научного подтверждения не имеют. О значении метеорного потока Ориониды в астрологии и как влияет осенний звездопад на людей, читайте в Sputnik Грузия. Значение Орионид в астрологии Астрологи считают, что метеорный поток Ориониды положительно влияют на людей, в том числе на творческие способности, интуицию и интеллект. Во время звездопада у многих появляются амбициозные идеи, которые без особого труда они смогут воплотить в будущем. Специалисты по астрологии поясняют, что в период действия метеорного потока, благодаря особой энергетике, некоторые важные вопросы выгодно решать, а некоторые из них – лучше отложить. В частности, во время осеннего звездопада благоприятно заниматься интеллектуальной и творческой деятельностью. В период действия этого метеорного потока Ориониды, как и любого другого небесного события в астрологии, астрологи рекомендуют всем быть особенно бдительными, поскольку в эти дни энергии нестабильны и все чувства обостряются. Во время звездопада велика вероятность ссор и конфликтных ситуаций, так как вместе с положительными эмоциями, могут активизироваться и отрицательные. Звездопад Ориониды, исходя из своего значения в астрологии, для кого-то может стать счастливым, а для кого-то – неудачным. Поэтому специалисты по астрологии во время активности метеорного потока Ориониды советуют сохранять спокойствие и трезво анализировать любую ситуацию, а также контролировать свою импульсивность. Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20231009/osenniy-koridor-zatmeniy-2023-chto-nelzya-delat-sovety-astrologov-283143367.html
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справки , наука, звездопад
справки , наука, звездопад
Звездопад Ориониды 2023: значение осеннего метеорного потока в астрологии
Осенний звездопад Ориониды, который в 2023-м достигнет пика активности в ночь с 21 на 22 октября, имеет большое значение в астрологии
Астрологи уверены, что период действия осеннего метеорного потока существенно влияет на людей, однако народные приметы, связанные с этим небесным явлением, научного подтверждения не имеют.
О значении метеорного потока Ориониды в астрологии и как влияет осенний звездопад на людей, читайте в Sputnik Грузия.
Значение Орионид в астрологии
Астрологи считают, что метеорный поток Ориониды положительно влияют на людей, в том числе на творческие способности, интуицию и интеллект. Во время звездопада у многих появляются амбициозные идеи, которые без особого труда они смогут воплотить в будущем.
Специалисты по астрологии поясняют, что в период действия метеорного потока, благодаря особой энергетике, некоторые важные вопросы выгодно решать, а некоторые из них – лучше отложить. В частности, во время осеннего звездопада благоприятно заниматься интеллектуальной и творческой деятельностью.
В период действия этого метеорного потока Ориониды, как и любого другого небесного события в астрологии, астрологи рекомендуют всем быть особенно бдительными, поскольку в эти дни энергии нестабильны и все чувства обостряются. Во время звездопада велика вероятность ссор и конфликтных ситуаций, так как вместе с положительными эмоциями, могут активизироваться и отрицательные.
Звездопад Ориониды, исходя из своего значения в астрологии, для кого-то может стать счастливым, а для кого-то – неудачным.
Поэтому специалисты по астрологии во время активности метеорного потока Ориониды советуют сохранять спокойствие и трезво анализировать любую ситуацию, а также контролировать свою импульсивность.
Материал подготовлен на основе открытых источников