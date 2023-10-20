https://sputnik-georgia.ru/20231020/deputaty-natsdvizhenie-obyavili-boykot--chem-na-etot-raz-nedovolny-oppozitsionery-283505839.html

Депутаты "Нацдвижение" объявили бойкот – чем на этот раз недовольны оппозиционеры

Депутаты "Нацдвижение" объявили бойкот – чем на этот раз недовольны оппозиционеры

Председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе считает, что не все виды бойкота уместны 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T19:15+0400

2023-10-20T19:15+0400

2023-10-20T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в сакребуло (городское собрание) Тбилиси объявили бойкот и отказались присутствовать на заседание в знак протеста, заявил председатель фракции Ираклий Надирадзе на брифинге. Причиной бойкота, по словам Надирадзе, является безнаказанность участников инцидента с участием их коллеги - депутата сакребуло Ираклия Эдзгверадзе. Как утверждает сам Эдзгверадзе, 22 сентября его избили порядка 30 человек около дома в районе Глдани. Заказчиком Эдзгверадзе называет мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее. По словам Надирадзе, "Грузинская мечта" пыталась и продолжает пытаться представить все так, будто это было личное противостояние, однако видеодоказательства ясно показывают, что это было политическое противостояние и месть за деятельность Эдзгверадзе, связанную с выборами в органы местного самоуправления 2020 года. При этом, Надирадзе обратился в прокуратуру с требованием наказать тех людей, которые, по его словам, могут быть легко идентифицированы, но до сих пор остаются безнаказанными. На заявление и обвинения оппозиционных депутатов ответил председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе, отметив, что не все виды бойкота уместны.По его словам, причина, использованная "Единым национальным движением" для бойкота, неверна. Правоохранители задержали шестерых фигурантов дела 23 сентября. Обвиняемые в избиении депутата горсовета Тбилиси будут ждать приговора в тюрьме>>Им предъявлено обвинение по статье УК Грузии "Групповое насилие, совершенное в отношении двух и более лиц." Преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. В ходе следствия, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси в I микрорайоне Глдани близ одного из зданий обвиняемые вместе с другими лицами, личности которых пока не установлены, напали на четырех человек и избили их. Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, участвовавших в указанном нападении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ираклий надирадзе, георгий ткемаладзе, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, сакребуло тбилиси