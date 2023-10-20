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Депутаты "Нацдвижение" объявили бойкот – чем на этот раз недовольны оппозиционеры
Депутаты "Нацдвижение" объявили бойкот – чем на этот раз недовольны оппозиционеры
Председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе считает, что не все виды бойкота уместны 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T19:15+0400
2023-10-20T19:15+0400
2023-10-20T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в сакребуло (городское собрание) Тбилиси объявили бойкот и отказались присутствовать на заседание в знак протеста, заявил председатель фракции Ираклий Надирадзе на брифинге. Причиной бойкота, по словам Надирадзе, является безнаказанность участников инцидента с участием их коллеги - депутата сакребуло Ираклия Эдзгверадзе. Как утверждает сам Эдзгверадзе, 22 сентября его избили порядка 30 человек около дома в районе Глдани. Заказчиком Эдзгверадзе называет мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее. По словам Надирадзе, "Грузинская мечта" пыталась и продолжает пытаться представить все так, будто это было личное противостояние, однако видеодоказательства ясно показывают, что это было политическое противостояние и месть за деятельность Эдзгверадзе, связанную с выборами в органы местного самоуправления 2020 года. При этом, Надирадзе обратился в прокуратуру с требованием наказать тех людей, которые, по его словам, могут быть легко идентифицированы, но до сих пор остаются безнаказанными. На заявление и обвинения оппозиционных депутатов ответил председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе, отметив, что не все виды бойкота уместны.По его словам, причина, использованная "Единым национальным движением" для бойкота, неверна. Правоохранители задержали шестерых фигурантов дела 23 сентября. Обвиняемые в избиении депутата горсовета Тбилиси будут ждать приговора в тюрьме>>Им предъявлено обвинение по статье УК Грузии "Групповое насилие, совершенное в отношении двух и более лиц." Преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. В ходе следствия, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси в I микрорайоне Глдани близ одного из зданий обвиняемые вместе с другими лицами, личности которых пока не установлены, напали на четырех человек и избили их. Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, участвовавших в указанном нападении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий надирадзе, георгий ткемаладзе, каха каладзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, сакребуло тбилиси
Депутаты "Нацдвижение" объявили бойкот – чем на этот раз недовольны оппозиционеры
19:15 20.10.2023 (обновлено: 19:28 20.10.2023)
Председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе считает, что не все виды бойкота уместны
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Депутаты от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" в сакребуло (городское собрание) Тбилиси объявили бойкот и отказались присутствовать на заседание в знак протеста, заявил председатель фракции Ираклий Надирадзе на брифинге.
Причиной бойкота, по словам Надирадзе, является безнаказанность участников инцидента с участием их коллеги - депутата сакребуло Ираклия Эдзгверадзе. Как утверждает сам Эдзгверадзе, 22 сентября его избили порядка 30 человек около дома в районе Глдани. Заказчиком Эдзгверадзе называет мажоритарного депутата сакребуло от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Коте Зарнадзе, с которым у него произошла потасовка на заседании горсовета несколькими часами ранее.
"Сегодня "Единое национальное движение" не будет участвовать в заседании сакребуло в знак бойкота. Этим мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что "Грузинская мечта" создала автократический режим, который может применить насилие, в том числе в отношении депутатов сакребуло, также как она ежедневно применяет насилие в отношении наших гражданами на улице", - заявил Надирадзе.
По словам Надирадзе, "Грузинская мечта" пыталась и продолжает пытаться представить все так, будто это было личное противостояние, однако видеодоказательства ясно показывают, что это было политическое противостояние и месть за деятельность Эдзгверадзе, связанную с выборами в органы местного самоуправления 2020 года.
"В частности, я имею в виду поражение Кахи Каладзе (мэр Тбилиси – ред.) в Глдани. А уже позже деятельность этого человека в сакребуло привела этих людей, этих бандитов к групповой расправе с ним", - заявил Надирадзе.
При этом, Надирадзе обратился в прокуратуру с требованием наказать тех людей, которые, по его словам, могут быть легко идентифицированы, но до сих пор остаются безнаказанными.
"Я призываю Генеральную прокуратуру, все следственные органы, немедленно наказать всех виновных! В противном случае это будет еще одним доказательством того, что за всем этим стояла "Грузинская мечта", а полиция и Служба государственной безопасности поддерживали этих людей", - отметил Надирадзе.
На заявление и обвинения оппозиционных депутатов ответил председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе, отметив, что не все виды бойкота уместны.
"На заседании сакребуло мы принимаем очень важные решения, которые касаются наших сограждан. Здесь важно участие оппозиции, и будет хорошо, если они примут участие в заседании сакребуло, - заявил Ткемаладзе.
По его словам, причина, использованная "Единым национальным движением" для бойкота, неверна.
"На все вопросы будут даны ответы. Обвинения, прозвучавшие с первых минут инцидента, безусловно, неверны, никто без расследования не может обвинять кого-либо в том, что он совершил какое-то преступление", - отметил Ткемаладзе.
Правоохранители задержали шестерых фигурантов дела 23 сентября.
Им предъявлено обвинение по статье УК Грузии "Групповое насилие, совершенное в отношении двух и более лиц." Преступление предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
В ходе следствия, проведенного МВД, установлено, что в Тбилиси в I микрорайоне Глдани близ одного из зданий обвиняемые вместе с другими лицами, личности которых пока не установлены, напали на четырех человек и избили их.
Расследование уголовного дела в МВД продолжается с целью установления других лиц, участвовавших в указанном нападении.