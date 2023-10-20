https://sputnik-georgia.ru/20231020/gruziya-podgotovila-plan-deystviy-na-sluchay-yadernoy-voyny--glava-sgb-283499260.html

Грузия подготовила план действий на случай ядерной войны – глава СГБ

Грузия подготовила план действий на случай ядерной войны – глава СГБ

Для каждого ведомства прописан план действий, который придется привести в действие 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T16:46+0400

2023-10-20T16:46+0400

2023-10-20T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Соответствующие грузинские ведомства под руководством правительства разработали план действий на случай применения ядерного оружия в регионе, заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили журналистам. Глава СГБ подчеркнул, что сегодняшняя обстановка в мире не исключает применения ядерного оружия.При этом, как отметил глава СГБ, 100-процентной страховки от вредного воздействия нет не только у Грузии, но у многих стран региона, включая страны Евросоюза. "Министерством здравоохранения расписано распределение медикаментов среди населения, схема лечения, в том числе для скорой помощи. К сожалению или к счастью, мы приобрели большой опыт во время ковида, как оперативно управлять ситуацией", – отметил Лилуашвили. США планируют ядерную войну с Россией и Китаем>>Что касается укрытий, по словам главы Службы госбезопасности, этот вопрос становится актуальным в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии. В мире существует девять ядерных держав – пять из них подписали Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима" – те, кто открыто или косвенно заявляли о наличии у них боезарядов. К первым относятся США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а к вторым – Индия, Пакистан, КНДР, "открыто" нарушающие Договор, а также Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности". Перечисленные страны накопили порядка 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих устройств. Согласно оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть все живое с лица Земли не один десяток раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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