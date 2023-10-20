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Грузия подготовила план действий на случай ядерной войны – глава СГБ
Грузия подготовила план действий на случай ядерной войны – глава СГБ
Для каждого ведомства прописан план действий, который придется привести в действие 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T16:46+0400
2023-10-20T16:46+0400
2023-10-20T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Соответствующие грузинские ведомства под руководством правительства разработали план действий на случай применения ядерного оружия в регионе, заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили журналистам. Глава СГБ подчеркнул, что сегодняшняя обстановка в мире не исключает применения ядерного оружия.При этом, как отметил глава СГБ, 100-процентной страховки от вредного воздействия нет не только у Грузии, но у многих стран региона, включая страны Евросоюза. "Министерством здравоохранения расписано распределение медикаментов среди населения, схема лечения, в том числе для скорой помощи. К сожалению или к счастью, мы приобрели большой опыт во время ковида, как оперативно управлять ситуацией", – отметил Лилуашвили. США планируют ядерную войну с Россией и Китаем>>Что касается укрытий, по словам главы Службы госбезопасности, этот вопрос становится актуальным в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии. В мире существует девять ядерных держав – пять из них подписали Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима" – те, кто открыто или косвенно заявляли о наличии у них боезарядов. К первым относятся США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а к вторым – Индия, Пакистан, КНДР, "открыто" нарушающие Договор, а также Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности". Перечисленные страны накопили порядка 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих устройств. Согласно оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть все живое с лица Земли не один десяток раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, сша, китай, ядерная программа, ядерное испытание, ядерная боеголовка
новости, грузия, сша, китай, ядерная программа, ядерное испытание, ядерная боеголовка
Грузия подготовила план действий на случай ядерной войны – глава СГБ
Для каждого ведомства прописан план действий, который придется привести в действие
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Соответствующие грузинские ведомства под руководством правительства разработали план действий на случай применения ядерного оружия в регионе, заявил глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили журналистам.
Глава СГБ подчеркнул, что сегодняшняя обстановка в мире не исключает применения ядерного оружия.
"Я не имею в виду нашу страну, Боже упаси, имею в виду регион вокруг... Разработан план действий, согласно которому для каждого ведомства прописан сценарий, план действий, который в данном случае придется привести в действие", – заявил Лилуашвили.
При этом, как отметил глава СГБ, 100-процентной страховки от вредного воздействия нет не только у Грузии, но у многих стран региона, включая страны Евросоюза.
"Министерством здравоохранения расписано распределение медикаментов среди населения, схема лечения, в том числе для скорой помощи. К сожалению или к счастью, мы приобрели большой опыт во время ковида, как оперативно управлять ситуацией", – отметил Лилуашвили.
Что касается укрытий, по словам главы Службы госбезопасности, этот вопрос становится актуальным в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии.
"В таком случае укрытия нам не помогут. Поэтому мы должны быть разумными, проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом", – подчеркнул Лилуашвили.
В мире существует девять ядерных держав – пять из них подписали Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года, и четыре "нарушителя режима" – те, кто открыто или косвенно заявляли о наличии у них боезарядов. К первым относятся США, Россия, Франция, Великобритания и Китай, а к вторым – Индия, Пакистан, КНДР, "открыто" нарушающие Договор, а также Израиль с его политикой "ядерной непрозрачности".
Перечисленные страны накопили порядка 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих устройств. Согласно оценкам ученых, подобных запасов хватит для того, чтобы полностью стереть все живое с лица Земли не один десяток раз.