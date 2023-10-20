https://sputnik-georgia.ru/20231020/gruziya-rassmotrit-rekomendatsii-po-bezvizovomu-rezhimu-s-es--spiker-parlamenta-283499676.html

Грузия рассмотрит рекомендации по безвизовому режиму с ЕС – спикер парламента

Грузия рассмотрит рекомендации по безвизовому режиму с ЕС – спикер парламента

Если есть какой-то вопрос, который нужно улучшить, власти его улучшат, сказал Папуашвили 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T17:29+0400

2023-10-20T17:29+0400

2023-10-20T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для сохранения безвизового режима с Евросоюзом и подробно рассмотрят все рекомендации по этой теме, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизового режима указано, что Грузия в целом продолжает выполнять условия либерализации визового режима с Евросоюзом, но необходимы дальнейшие усилия. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще чем раз в полгода. Он также объяснил причины миграции граждан Грузии в страны ЕС."Что касается миграционных процессов, то это вызвано не только экономическими проблемами. Это часть того факта, что мы становимся частью глобального мира с возможностью свободного передвижения в другие страны, возможностью определенной работы в разных странах, чего наша власть иногда достигает с помощью возможностей обучения, это сопутствующий процесс все этого", – отметил он. Что рекомендует Грузии Еврокомиссия Еврокомиссия считает, что некоторые вопросы требуют дальнейшего решения. В частности, ЕК рекомендует "привеcти визовую политику Грузии в соответствие со списком третьих стран ЕС, требующих получения виз. В частности, в отношении стран, представляющих незаконную миграцию или угрозу безопасности для ЕС". Вторая рекомендация Еврокомиссии к Грузии – активизировать действия по решению проблемы необоснованных обращений о предоставлении убежища и незаконного пребывания в государствах-членах. Грузия выполняет условия безвиза с ЕС, но... – что говорится в отчете Еврокомиссии>>Еврокомиссия также рекомендует Грузии принять участие в мероприятиях, предусмотренных Оперативным планом действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов Европейской междисциплинарной платформы против криминальных угроз (ЕМРАСТ). Среди рекомендаций также принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, выделив достаточные ресурсы для их реализации, и уделять особое внимание расследованию, судебному преследованию и вынесению судебных решений по делам о коррупции на высоком уровне. Еврокомиссия также рекомендует обеспечить, чтобы законодательство об Антикоррупционном бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных соответствовало рекомендациям Венецианской комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, отмена визового режима с ес, соглашение об ассоциации грузия-ес, грузия - евросоюз, евросоюз, политика, шалва папуашвили