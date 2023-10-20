https://sputnik-georgia.ru/20231020/gruziya-vypolnyaet-usloviya-bezviza-s-es-no--chto-govoritsya-v-otchete-evrokomissii-283498666.html

Грузия выполняет условия безвиза с ЕС, но... – что говорится в отчете Еврокомиссии

Грузия выполняет условия безвиза с ЕС, но... – что говорится в отчете Еврокомиссии

Граждане Грузии с 2017 года могут посещать страны ЕС без виз 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T16:06+0400

2023-10-20T16:06+0400

2023-10-20T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузия в целом продолжает выполнять условия либерализации визового режима с Евросоюзом, но необходимы дальнейшие усилия, говорится в отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизового режима. В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще чем раз в полгода. Еврокомиссия считает, что некоторые вопросы требуют дальнейшего решения. В частности, ЕК рекомендует "привеcти визовую политику Грузии в соответствие со списком третьих стран ЕС, требующих получения виз. В частности, в отношении стран, представляющих незаконную миграцию или угрозу безопасности для ЕС". В связи с этим в отчете говорится, что Грузия не добилась дальнейшего прогресса в выполнении этой рекомендации в 2022 году. В документе отмечается, что в настоящее время Грузия имеет безвизовый режим с 24 странами, гражданам которых необходимы визы для въезда в Евросоюз. Депортация граждан Грузии из ЕС – данные за 9 месяцев>>Вторая рекомендация Еврокомиссии к Грузии – активизировать действия по решению проблемы необоснованных обращений о предоставлении убежища и незаконного пребывания в государствах-членах. В связи с этим в отчете отмечено, что Грузия продолжала усилия по решению проблемы необоснованных заявок о предоставлении убежища, поданных ее гражданами в государствах-членах ЕС. Авторы документа отмечают, что на основании нового закона о въезде-выезде, вступившего в силу в январе 2021 года, в 2022 году грузинские власти провели "контрольные проверки" на пунктах пересечения границы Грузии. Грузия регулярно сотрудничает с обеспокоенными странами-членами ЕС по вопросам, связанным с безвизовыми поездками, включая предотвращение нелегального пребывания граждан Грузии.В 2022 году это сотрудничество включало распределение 16 сотрудников грузинской полиции в некоторых государствах-членах ЕС для оказания помощи местным правоохранительным органам, и было проведено восемь совместных операций, говорится в отчете. Авторы документа также отмечают, что Грузия регулярно сотрудничает с Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex). Ряд сотрудников Frontex находятся на сухопутных и морских пограничных пунктах пропуска, а также в международных аэропортах Тбилиси и Кутаиси (регион Имерети). Сотрудники грузинской полиции также были направлены в аэропорты соответствующих стран-членов ЕС. Как отмечают авторы документа, Грузия тесно сотрудничала со странами ЕС по вопросам реадмиссии. Уровень положительных решений грузинских властей по запросам о реадмиссии составляет в среднем 98% за весь период 2017-2022 годов. В отчете также приведены некоторые статистические данные. В частности, в 2022 году количество заявок о международной защите от граждан Грузии в государствах-членах ЕС увеличилось на 81% по сравнению с 2021 годом. При этом в 2022 году было подано 26 450 заявок, 7% из которых были удовлетворены первой инстанцией. В 2021 году количество поданных заявок составило 14 635, из которых 5% были удовлетворены. В 2022 году было зафиксировано 25 незаконных пересечений границы стран-членов ЕС гражданами Грузии. В 2022 году число граждан Грузии, незаконно пребывающих в странах ЕС, выросло на 87% и составило 21 910 человек, в то время как в 2021 году было 11 695. Депортация из стран ЕС – количество выдворенных мигрантов по странам>>Количество отказов во въезде гражданам Грузии увеличилось на 31%. В 2021 году было 3 030, а в 2022 году – 3 970. Кроме того, в 2022 году количество решений о возвращении граждан Грузии выросло на 50% (с 16 275 в 2022 году по сравнению с 10 820 в 2021 году). А число вернувшихся людей – на 57% (7 760 в 2022 году по сравнению с 4 935 в 2021 году). При этом в отчете отмечено, что количество возвратов немного улучшилось – с 46% в 2021 году до 48% в 2022 году. Еврокомиссия также рекомендует Грузии принять участие в мероприятиях, предусмотренных Оперативным планом действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов Европейской междисциплинарной платформы против криминальных угроз (ЕМРАСТ). Создать "Офис по возвращению активов" и "Офис по управлению активами" (Asset Recovery Office and Asset Management Office) и активизировать усилия по возвращению активов, начиная с отслеживания активов, замораживания, управления ими, конфискации и распоряжения ими. Среди рекомендаций также принять новую антикоррупционную стратегию и план действий, выделив достаточные ресурсы для их реализации, и уделять особое внимание расследованию, судебному преследованию и вынесению судебных решений по делам о коррупции на высоком уровне. Еврокомиссия также рекомендует обеспечить, чтобы законодательство об Антикоррупционном бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных соответствовало рекомендациям Венецианской комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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