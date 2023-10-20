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Международный фестиваль короткометражных фильмов открывается в Кутаиси

Международный фестиваль короткометражных фильмов открывается в Кутаиси

В этом году в эпицентре внимания будут чешские короткометражки 20.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Третий Международный фестиваль короткометражных фильмов открывается в городе Кутаиси 20 октября с насыщенной программой, говорится в сообщении организаторов. В этом году в качестве "Страны в фокусе" представлена Чехия, поэтому гости фестиваля смогут увидеть новые чешские фильмы. Также планируется проведение специальных показов фильмов бельгийской женщины-режиссера Шанталь Акерман. Тем самым фестиваль отдаст дань уважения достижениям женщин-кинематографистов. Помимо кинопоказов и ретроспектив, в программе фестиваля заявлены образовательные программы для кинематографистов, мастер-классы, дискуссии и презентации. Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе>>По традиции на фестивале, который продлится до 25 октября, покажут и современные грузинские короткометражные фильмы и премьеры. Также жюри выявит победителей в трех категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оператор". Победители получат главный приз фестиваля – Золотого динозавра. Все мероприятия пройдут в зале кинотеатра "Сакартвело". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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