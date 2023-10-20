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Международный фестиваль короткометражных фильмов открывается в Кутаиси
Международный фестиваль короткометражных фильмов открывается в Кутаиси
В этом году в эпицентре внимания будут чешские короткометражки 20.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-20T10:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Третий Международный фестиваль короткометражных фильмов открывается в городе Кутаиси 20 октября с насыщенной программой, говорится в сообщении организаторов. В этом году в качестве "Страны в фокусе" представлена Чехия, поэтому гости фестиваля смогут увидеть новые чешские фильмы. Также планируется проведение специальных показов фильмов бельгийской женщины-режиссера Шанталь Акерман. Тем самым фестиваль отдаст дань уважения достижениям женщин-кинематографистов. Помимо кинопоказов и ретроспектив, в программе фестиваля заявлены образовательные программы для кинематографистов, мастер-классы, дискуссии и презентации. Большой юбилей: пять фактов о легендарном грузинском режиссере Лане Гогоберидзе>>По традиции на фестивале, который продлится до 25 октября, покажут и современные грузинские короткометражные фильмы и премьеры. Также жюри выявит победителей в трех категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оператор". Победители получат главный приз фестиваля – Золотого динозавра. Все мероприятия пройдут в зале кинотеатра "Сакартвело". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, культура, культурная жизнь грузии, кино, кино, фестиваль, фестивали, грузия, кутаиси
новости, культура, культурная жизнь грузии, кино, кино, фестиваль, фестивали, грузия, кутаиси
Международный фестиваль короткометражных фильмов открывается в Кутаиси
10:25 20.10.2023 (обновлено: 10:28 20.10.2023)
В этом году в эпицентре внимания будут чешские короткометражки
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Третий Международный фестиваль короткометражных фильмов открывается в городе Кутаиси 20 октября с насыщенной программой, говорится в сообщении организаторов.
В этом году в качестве "Страны в фокусе" представлена Чехия, поэтому гости фестиваля смогут увидеть новые чешские фильмы. Также планируется проведение специальных показов фильмов бельгийской женщины-режиссера Шанталь Акерман. Тем самым фестиваль отдаст дань уважения достижениям женщин-кинематографистов.
Помимо кинопоказов и ретроспектив, в программе фестиваля заявлены образовательные программы для кинематографистов, мастер-классы, дискуссии и презентации.
По традиции на фестивале, который продлится до 25 октября, покажут и современные грузинские короткометражные фильмы и премьеры.
Также жюри выявит победителей в трех категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучший оператор". Победители получат главный приз фестиваля – Золотого динозавра.
Все мероприятия пройдут в зале кинотеатра "Сакартвело".