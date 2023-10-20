https://sputnik-georgia.ru/20231020/na-gornolyzhnom-kurorte-adzharii-povysili-kachestvo-elektrosnabzheniya-283495697.html

На горнолыжном курорте Аджарии повысили качество электроснабжения

На горнолыжном курорте Аджарии повысили качество электроснабжения

Новая подстанция введена в эксплуатацию для того, чтобы в гостиницах было бесперебойное электричество 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T14:50+0400

2023-10-20T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Гостиницы и коттеджи на горнолыжном курорте Аджарии Годердзи обеспечены бесперебойным электроснабжением благодаря строительству новой подстанции, заявил руководитель сервисного центра энергораспределительной компании "Энерго про Джорджиа" в поселке Хуло Темур Болквадзе. Высоковольтная подстанция уже введена в эксплуатацию, к ней постепенно подключаются абоненты. По его словам, там, где невозможно проложить подземный кабель, компания делает воздушные линии как для гостиниц, так и для частных коттеджей, которые относятся к этой курортной зоне. Компания инвестировала до 3 миллионов лари в строительство новой подстанции, которая оснащена современным электрооборудованием, а также установлена ​​аппаратура дистанционного управления. Управление осуществляется удаленно из центральной диспетчерской компании. Красивейшие пейзажи, озера и альпийский лес: в горах Аджарии появился новый веломаршрут>>Кроме того, на курорте также проведена полная реконструкция высоковольтной линии электропередачи, которая соединена с подстанцией новой подземной линией напряжением 35 кВ. По информации компании, благодаря строительству новой подстанции и реконструкции-строительству линии электропередачи, курорт Годердзи обеспечен надежной и качественной электроэнергией. Годердзи – один из четырех горнолыжных курортов Грузии. Он расположен в уникальной климатической зоне в Аджарии, всего в 100 километрах от черноморского побережья. Максимальная высота над уровнем моря – 2 366 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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