https://sputnik-georgia.ru/20231020/pervyy-festival-bulvara-proydet-v-batumi-283503935.html

Первый фестиваль бульвара пройдет в Батуми

Первый фестиваль бульвара пройдет в Батуми

Гостей мероприятия ждут различные познавательно-развлекательные мероприятия 20.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-20T18:11+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Первый фестиваль бульвара с множеством развлекательных мероприятий пройдет в черноморском городе Батуми 21 октября, сообщают организаторы. На фестивале, который пройдет около колоннад, для гостей будут представлены разнообразные декорации и инсталляции, где смогут повеселиться и дети, ведь для них подготовлена развлекательная программа. Мероприятие начнется в 12:00 и продлится до 23:00.Маленькие гости смогут поучаствовать в образовательно-развлекательных "Зеленых уроках", посмотреть костюмированные перформансы, на которых будет оживлена история бульвара. В Грузии потеплеет – прогноз синоптиков на ближайшие дни>>Также организаторы представят выставку с фотографиями старого и современного бульвара. Помимо этого, гости смогут посетить ярмарку и попробовать представленные вкусности. Завершится фестиваль праздничным концертом бенда Seaside и группы SALIO, а для любителей электронной музыки выступит ди-джей CHIKI.История Батумского бульвара начинается с 1881 года. Идея строительства прибрежного парка принадлежит губернатору Батумского округа Алексею Смекалову (1838-1890 годы). Строили бульвар садовники из Пруссии Реслерс и Реиерс. На сегодняшний день длина Батумского бульвара составляет семь километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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